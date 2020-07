Recentemente, o município de Araras decretou uma restrição no horário de funcionamento dos supermercados.

A decisão visa combater o crescimento de casos da Covid-19 e determina que os estabelecimentos fechem a partir das 13:30h aos sábados e só possam reabrir na segunda-feira. Durante a semana, o horário de funcionamento também foi reduzido.

Em nota, a Associação Paulista de Supermercados (APAS) se posicionou contra as medidas tomadas:

“A Associação Paulista de Supermercados (APAS) afirma que as novas medidas adotadas pela Prefeitura de Araras ainda colocam as populações de Araras e dos municípios vizinhos em um risco desnecessário. Nos tempos atuais, a população jamais deveria ser submetida as estas experiências regulatórias.

A população Ararense, que há dois fins de semana têm sofrido com a restrição de funcionamento do serviço essencial dos supermercados, terá de compadecer em filas mais uma vez. Os decretos do Executivo municipal vão na contramão de qualquer medida minimamente razoável em tempos de pandemia, que deveriam sempre evitar deslocamentos, aglomerações e, consequentemente, a propagação do coronavírus.

Ao restringir uma atividade econômica primordialmente essencial, a Prefeitura de Araras gera ônus ao supermercado e aos consumidores, que precisarão continuar se aglomerando em filas ou então se deslocar para municípios vizinhos afim de conseguirem suprir suas necessidades imediatas.

A Associação Paulista de Supermercados (APAS) reafirma ainda que, desde o início da pandemia, os supermercados possuem aprimorados protocolos de prevenção à Covid-19 e que foram elaborados com o objetivo de mitigar a propagação do vírus. Frise-se que o objetivo da Agravante junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo é evitar que vidas sejam colocadas desnecessariamente em risco. A finalidade é garantir o funcionamento – com segurança – de uma atividade que é essencial à população e que já possui definidos padrões de segurança totalmente implementados na rotina diária dos estabelecimentos”.