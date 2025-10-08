Uma auxiliar de limpeza de 25 anos foi vítima de assalto na tarde dessa terça-feira (07), por volta das 14h30, logo após sair de uma agência bancária localizada na região central da cidade. O crime ocorreu na Rua 5, entre as avenidas 2 e 4, quando dois homens a abordaram e exigiram a entrega de sua bolsa.

De acordo com a vítima, um dos suspeitos, que usava boné e tinha várias tatuagens nos braços, ordenou que ela entregasse o objeto. Ao tentar fugir, a mulher foi empurrada contra uma parede, e os criminosos levaram a bolsa. Eles fugiram rapidamente e não foram mais vistos. Ainda em estado de choque, a vítima não conseguiu identificar outras características dos assaltantes nem informar se havia câmeras de segurança no local. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. O caso segue em investigação.