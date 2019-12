Assalto a vereador: dono de chácara onde falsa viatura foi encontrada é preso

Após a localização em uma chácara no bairro Santa Clara da falsa viatura da Polícia Federal usada no roubo ao apartamento do vereador Andre Godoy na manhã de hoje (17), o proprietário do imóvel foi encaminhado até a sede da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro.

Ele foi ouvido pelo delegado Alexandre Socolowski que optou pela prisão já que durante o depoimento o homem entrou em algumas contradições e não soube responder a perguntas feitas pela autoridade que comanda o caso.

As investigações para chegar até os quatro indivíduos que se vestiram de policiais federais seguem.