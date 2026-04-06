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Uma tentativa de roubo na madrugada desta segunda-feira (06) terminou com um criminoso baleado e morto. Consta no boletim de ocorrência que um policial militar, que atua no 10º Baep em Piracicaba, terminou seu turno de trabalho e seguiu de motocicleta rumo a residência em que mora no bairro Jardim das Palmeiras, em Rio Claro.

Ao aproximar-se de sua residência acionou o controle remoto do portão basculante entrando na garagem. Foi neste momento que um indivíduo, em uma bicicleta, também entrou no local e sacando uma arma gritou “perdeu, perdeu”. Diante da ameaça o policial reagiu com sua arma contra o indivíduo atingindo-o no interior de sua garagem. De imediato, a vítima e a companheira, que estava na casa, acionaram a PM e também o SAMU que lá compareceu constatando o óbito do assaltante.

O assaltante de pele morena e magro não portava documentos, trajava calça cinza com um short azul e camisa preta. Ele possui tatuagens nos dois braços, ombros e pés. Tinha nos bolsos um isqueiro, uma correntinha, duas pedras de crack, um cachimbo e portava uma réplica de pistola. O corpo segue no IML e nenhum familiar comparecido para reconhecimento.