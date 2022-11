No início da noite do último sábado (29), fortes ventos atingiram Rio Claro, deixando estragos em alguns bairros. No caso da moradora do Mãe Preta, Elisângela da Silva Pinto, o momento foi de grande susto. “Cheguei em casa no meio da ventania. Desci do carro e tentei abrir o portão para entrar na garagem, mas com o vento o portão não parava aberto. Decidi então voltar para o veículo e aguardar. Foi nesse momento que uma grande árvore acabou caindo sobre o veículo, mas felizmente atingiu a traseira, e eu fui poupada”, relata Elisângela.

A moradora da Avenida 2 conta que gritou por socorro porque a árvore também atingiu o transformador de energia elétrica, fazendo com que temesse por incêndio ou descarga elétrica. “Meus vizinhos me socorreram, depois vieram os bombeiros e a Defesa Civil. Felizmente foram somente danos materiais, mas agora preciso de ajuda para recuperar o prejuízo, não tenho condições de arcar com isso”, relata.

Segundo a Defesa Civil, na noite de sábado os ventos chegaram a atingir 74 km/hora no posto de observação meteorológica instalado no Bairro do Estádio. Além da ocorrência no Mãe Preta, a Defesa Civil também foi acionada para atender casos de quedas de galhos na Via da Saudade e destelhamento em imóvel no Terranova.

Mudanças

A chegada de uma frente fria trouxe a chuva de volta a Rio Claro nessa segunda-feira (31). Segundo o Ceapla/Unesp, o tempo segue instável nesta terça-feira (1º) e na quarta-feira devem ocorrer quedas na temperatura.