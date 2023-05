Evento acontece na Rua Ipiranga, 155, em Piracicaba. Foto: Divulgação/Rede Social/Tassia Guarnieri.

Tassia Guarnieri fará o show “Quarentíne”, às 20 horas, na Rua Ipiranga, 155

Tassia Guarnieri estreia o show Quarentíne, dia 19 de maio, em Piracicaba. O espetáculo musical acontece no Teatro do Sesc, às 20h, na sexta-feira.

Acompanhada de sua banda, a artista apresenta canções que compõem seu mais recente lançamento: EP Quarentíne (2022). Disponível em todas as plataformas digitais de música, com composições próprias e parcerias feitas no período da quarentena, o EP traz reflexões acerca da crise econômica, social e psíquica do cenário vivido durante a pandemia. Para além de suas músicas inéditas, a cantora traz releituras de outros artistas do cancioneiro brasileiro. O fio que liga as canções é regido pela reflexão político-social e envolvida pelo balanço da música brasileira.

Realizar o show nos dias de hoje, passado esse período intenso e sombrio causado pela pandemia, trouxe novos significados. Muita coisa mudou, muita coisa não mudou. Reflexões atemporais sobre a sociedade se apresentam através das intersecções de linguagem artísticas presentes neste show.

A cantora, que também é atriz, trará ao palco elementos teatrais, proporcionando ao público uma experiência completa: sonora e visual. A banda que a acompanha, com músicos de notório saber na área, são: Daniel Zivko na guitarra; Matheus Tagliatti no baixo elétrico e acústico; André Grella no piano e Biléo Sousa na bateria. Além disso, o show conta com a participação especial do artista piracicabano Rafael Beibi.

Os ingressos, com os valores de R$ 25 a inteira, R$ 12,50 a meia e R$ 8,00 a credencial plena, estão à venda na bilheteria do Sesc e também pelo site: https://l1nq.com/t9xCH.