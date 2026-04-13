A concessionária orienta os motoristas que fiquem atento à sinalização indicativa no local e reduzam a velocidade

Araras, 13 de abril de 2026. A Arteris Intervias informa que interditará a alça de saída da Avenida Brasil para Rodovia Wilson Finardi (SP-191), próximo ao Posto Cacareco, na região do Distrito Industrial de Rio Claro/SP, sentido a Rodovia Washington Luís (SP-310). O bloqueio será realizado a partir das 08h30 até às 17h, nesta terça-feira (14).

A interdição é necessária para que as equipes da concessionária realizem a implantação de defensa metálica.

Rotas alternativas

Os motoristas que desejam utilizar essa alça de saída, deverão acessar a rodovia SP-191, no sentido Araras, e fazer o retorno no próximo dispositivo existente, no km 63,5.

O projeto de duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) contempla 17,5 quilômetros de novas pistas, entre os quilômetros 52,7 ao km 70,2, no trecho que interliga os municípios de Araras a Rio Claro. O investimento de aproximadamente R$ 169 milhões possibilitará, além da construção de novas faixas de rolamento, a implantação de um dispositivo de retorno, duas pontes de concreto e uma galeria.

Os motoristas devem obedecer à sinalização indicativa instalada na rodovia, e reduzir a velocidade nos trechos em obras, mantendo sempre uma distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões. Programar a viagem com antecedência também é uma maneira eficaz para evitar transtornos, já que o tráfego poderá ficar mais lento em alguns pontos.

As condições de tráfego de todas as rodovias administradas pela Arteris Intervias podem ser acompanhadas em tempo real pelo X (Antigo Twitter) @Arteris_IV. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para 0800 707 1414, que funciona 24 horas por dia.