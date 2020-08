A área verde localizada entre a Avenida Castelo Branco e a Avenida 12, no Jardim São Paulo, passará por uma reurbanização para ganhar pista de caminhada, iluminação pública e paisagismo.

“A prefeitura está cuidando da cidade e oferecendo possibilidade para que mais pessoas façam suas atividades físicas, e parcerias com a iniciativa privada tem permitido ampliar as ações neste sentido”, disse o prefeito João Teixeira Junior ao assinar termo de parceria com a Churrascaria Caçador na manhã desta quarta-feira (5). “Quando passar a quarentena, a comunidade poderá voltar a usar os espaços públicos, como as praças e espaços família”, destacou o prefeito Juninho.

De acordo William Dalmoro, da Churrascaria Caçador, o objetivo do projeto na Castelo Branco é criar um local naquela região de grande desenvolvimento para que as pessoas possam se reunirem e desenvolver suas atividades físicas. Um estudo detalhado na área irá definir todas as melhorias que serão providenciadas na parceria do Programa Adote uma Praça.

O secretário municipal de Governo, Ricardo Gobbi e Silva, ressaltou que quanto mais a iniciativa privada se manifestar interessada nas parcerias com a prefeitura mais a comunidade sai ganhando. “São espaços públicos que ganham uma nova configuração e passam a ser atrativos para as famílias”, destaca Gobbi. O vereador Seron também apoiou a iniciativa de parceria para a revitalização da área na Avenida Castelo Branco.