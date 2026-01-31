Operação realizada no entorno da Estação Ferroviária

Trabalhos foram conduzidos pela Guarda Civil Municipal e Rumo Logística

Na tarde de quinta-feira (29) foi realizada uma operação denominada “Marco 1”, em conjunto com a empresa Rumo Logística, visando coibir o uso e tráfico de drogas de pessoas que frequentam a área dos trilhos dos vagões da ferrovia e imediações da região central.

A operação envolveu 30 pessoas das equipes Operacionais, Grupamento Ciclístico, Romu-Canil, Romu-GAM, Patrulha de Proteção Ambiental/Animal e Base Móvel Comunitária. estiveram presentes também o secretário de Segurança e Defesa Civil, o comandante da Guarda Civil, o subcomandante da Guarda Civil e Setor de Inteligência e Estatísticas, além de colaboradores da empresa Rumo Logística.

Atendendo a uma solicitação da sociedade civil, empresarial e comercial, a operação abordou 20 pessoas entre homens e mulheres que já possuem histórico criminal e estavam no local em situação de fundada suspeita, sendo abordados e submetidos à busca pessoal e entrevista.

Durante a varredura da equipe Romu-Canil na área dos vagões entre a Rua 1 e Rua 1-B, foi localizada pelo cão de faro Black uma sacola contendo entorpecentes que contabilizados somaram 61 microtubos contendo cocaína, 17 pedras de crack e uma porção de maconha. Não foi possível identificar o responsável pelas drogas, sendo essas encaminhadas ao plantão policial.

A Guarda Civil Municipal reforça o compromisso em garantir o bom atendimento ao cidadão e ao combate ao tráfico de drogas e está à disposição através dos canais de atendimento 153 ou 0800-7711532.