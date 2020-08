Ramon Rossi

O trânsito será interditado em trechos das avenidas Dona Renata e Padre Alarico Zacharias para a instalação da nova rede de drenagem, que vai redirecionar águas pluviais vindas de bairros como Belvedere e Parque Industrial, evitando alagamento na confluência das duas avenidas.

A intervenção faz parte do projeto de melhorias viárias na Avenida Padre Alarico, realizado pela Prefeitura em parceria com o Detran (Departamento de Trânsito) do Estado de São Paulo.

A primeira etapa do serviço começou às 7h desta quarta-feira (26) e envolve a interligação do novo sistema de escoamento de águas pluviais ao Ribeirão das Furnas, com tubulação que vai passar pelo trecho da Avenida Dona Renata, compreendido entre a Avenida Padre Alarico e a Rua Campos Sales (próximo ao CS2 Dr. João Geraldo Noronha). O local está sinalizado e conta com agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), que vão orientar os motoristas sobre rotas alternativas.

O trânsito também será interditado no trecho da Avenida Padre Alarico, sentido bairro/Centro, a partir do cruzamento com a Rua Monteiro Lobato, onde será construída uma nova rotatória. Apenas o sentido Centro/bairro da Avenida estará liberado em toda a extensão da via pública.

Motoristas que sobem a Padre Alarico poderão fazer a conversão na Avenida Renata Crespi, utilizando a nova rotatória construída no local, para acessar ruas como Cruz e Souza e Rodrigues Alves, ou retornar à Avenida Padre Alarico. Quem desce a Padre Alarico tem trânsito liberado para a conversão na Rua Monteiro Lobato.

As etapas seguintes da obra incluem a instalação de mais de 400 metros de tubulação subterrânea e outros dispositivos que vão fazer a drenagem da água das chuvas na Avenida Padre Alarico. As intervenções acontecerão também em trecho da Rua Rodrigues Alves e o trânsito será interditado, conforme o andamento dos serviços. O objetivo destas obras é evitar inundações na parte baixa da Avenida Padre Alarico, nas proximidades da Galeria Happy Day.