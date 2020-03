Ramon Rossi

Motoboys e mototaxistas ararenses interessados em trabalhar com entregas de produtos em domicílio neste período em que o transporte de passageiros está suspenso na cidade – para combater o coronavírus (Covid-19) – podem ligar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico pelo telefone 3544-9400.

A Prefeitura também cadastra comerciantes que procuram esses profissionais para fazer entregas, intermediando e facilitando o contato entre eles. A ação visa oferecer alternativas aos profissionais que estão se adequando ao decreto municipal, que colocou Araras em estado de calamidade pública, restringindo a circulação de pessoas.

“Recebemos comerciantes do ramo alimentício procurando indicações de mototaxistas que estejam trabalhando com delivery neste período de quarentena, devido à pandemia de coronavírus. A nossa intenção é realizar uma ponte entre os profissionais que fazem entregas e os comerciantes da cidade, com o intuito de minimizar o impacto das medidas restritivas adotadas para prevenção do coronavírus na cidade”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Dias.

Ele reforça que os motoboys e mototaxistas são orientados sobre práticas de higiene para evitar uma possível contaminação pelo vírus.

Comércio fechado

O comércio de Araras está fechado de forma geral, com exceção de estabelecimentos que comercializam produtos essenciais, como farmácias, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, padarias (sem consumo local), lojas de material de limpeza, oficinas mecânicas, borracharias e guinchos, observadas algumas restrições de higiene e número de pessoas.

É permitido, no entanto, entregas em domicílio e também pelo sistema drive thru. As determinações constam no decreto 662/2020, publicado na última segunda-feira (23) e disponível no site araras.sp.gov.br.