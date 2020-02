Araras: suspeito de assalto morre em troca de tiros

Ramon Rossi

Um homem foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar durante a fuga na tarde deste sábado (1º), na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), sentido Rio Claro. O rapaz é suspeito de assaltar uma residência no bairro Belvedere.

De acordo com a Polícia Militar, após o crime os suspeitos fugiram pela rodovia e foram localizados pela Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e o RPP (Rádio Patrulhamento Padrão), que já tinham recebido as informações sobre o caso.

Durante a ação houve perseguição e troca de tiros. Um suspeito, que ainda não foi identificado, foi atingido e morreu no local. Um segundo suspeito fugiu por um matagal na rodovia no km 62, perto do pedágio.

O helicóptero Águia da Polícia Militar faz buscas com o apoio da Força Tática na região.