Ramon Rossi

Uma boa notícia para o meio ambiente de Araras: a cidade subiu no ranking do Programa Município VerdeAzul, do Governo do Estado. Com 39 pontos obtidos em 2019, Araras subiu 14 posições em relação a 2018 – de 229 para 215. Em 2018, o município obteve 31,2 de pontuação. O evento de Certificação aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“Em 2019, o crescimento de todos os municípios que fazem parte do VerdeAzul foi significativo e, por esse motivo, a briga foi mais acirrada. Ficamos felizes, ainda não é o ideal, mas estamos nos recuperando da brusca queda de 2017, quando ocupamos a 414ª posição”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Cerri Junior.

Em 2020, ele acredita que Araras irá subir ainda mais no ranking do VerdeAzul. “Neste ano, teremos alguns serviços para galgar ainda mais posições no Programa Estadual como a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), assuntos que já foram enviados à Câmara para apreciação, além da destinação correta dos resíduos sólidos, criação do Centro de Educação Ambiental, construção da nova Estação de Esgoto, entre outros projetos futuros”, completou Cerri.

Atualmente, estão inscritos no Programa VerdeAzul 638 municípios do Estado de São Paulo. Além de Cerri, o presidente do Comdema e diretor de Agricultura, Luiz Pitelli, também representou Araras na Certificação do VerdeAzul.

O que é o Programa Município VerdeAzul?

O Programa Município VerdeAzul foi lançado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2007 e tem dez requisitos para medir a eficácia das ações desenvolvidas por cada município, que são: Estrutura e Educação Ambiental, Arborização Urbana, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Município Sustentável, Gestão das Águas, Uso do Solo, Esgoto Tratado, Qualidade do Ar e Resíduos Sólidos.