Ramon Rossi

Um caso suspeito de coronavírus (Covid-19) foi notificado em Araras pela Secretaria da Saúde na tarde da última quarta-feira (4). O paciente, que viajou para a Islândia e fez conexão em Londres, na Inglaterra – país que registra casos da doença procurou atendimento na rede pública com dor de cabeça e febre. Ele está em isolamento domiciliar e é monitorado pela equipe da Vigilância Epidemiológica. Segundo informações do setor, ele tem 36 anos e passa bem.

“O paciente chegou ao Brasil no dia 1° de março e começou a apresentar sintomas no dia 3. Como ele esteve recentemente em países que registram casos de coronavírus e apresenta sintomas suspeitos, fizemos a notificação do caso e seguimos todo o protocolo de atendimento determinado pelo Ministério da Saúde”, esclareceu o médico Rodrigo Klein, da Vigilância Epidemiológica de Araras.

Após avaliação médica, o paciente teve material colhido e encaminhado para análise do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. A previsão é que o resultado seja divulgado em 15 dias. Somente após a conclusão dessa análise é possível fechar o diagnóstico do caso.

“Não há motivo para pânico. Os cuidados para se prevenir do coronavírus são os mesmos para evitar gripes e outros transtornos respiratórios mais comuns e mais letais até do que ele”, acrescenta o médico.

Evitar locais com aglomeração de pessoas, lavar corretamente as mãos e cobrir a boca ao tossir e espirrar estão entre as principais medidas preventivas. A transmissão do coronavírus acontece por meio de gotículas respiratórias e o período de incubação do vírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, tempo em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

Em caso de dúvida, os ararenses podem procurar as unidades da rede municipal de saúde para serem orientados.