Ramon Rossi

Os serviços de reforma e ampliação do Velório Municipal já foram concluídos e o local já está sendo utilizado normalmente pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que atua no Cemitério Municipal.

O prefeito Junior Franco (DEM) esteve no local para inspecionar os serviços executados, acompanhado do vice-prefeito Carleto Denardi e do secretário de Serviços Públicos, Beto Cabrini.

Na ocasião, eles puderam conferir todas as salas reformadas, reforma dos banheiros (inclusive um adaptado para pessoas com necessidades especiais), além da nova sala de necropsia, antes desativada.

A obra contou com investimento de R$ 474.502,34, com recursos próprios do município. Foram feitas melhorias em toda a estrutura: instalação elétrica, colocação de vidros e pintura interna da administração, sanitários e as salas de velório.

Na sala de necropsia houve melhorias na rede de esgoto e setor elétrico, reforma do sanitário, instalação de esquadrias de inox (portas e janelas), revestimento cerâmico (paredes e pisos), isolação térmica (câmara fria) e instalação de bancadas (inox).