Ramon Rossi

Os ararenses que se enquadram nos critérios para isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020 e não fizeram a solicitação em março deverão agendar uma data no Ganha Tempo, pelo email [email protected] ou pelo telefone 3542-7001, para solicitar o benefício.

Suspensos por conta da pandemia, os atendimentos para quem tem direito à isenção foram retomados nesta segunda-feira (8) e podem ser realizados até o dia 31 de julho. O Ganha Tempo, que ficou temporariamente fechado para evitar aglomerações, reabriu ao público, seguindo todas as medidas para distanciamento social e higiene por conta do novo coronavírus.

Quem não tiver como acessar a internet pode ir até o local para utilizar os computadores e fazer o agendamento.

A medida adotada pela Prefeitura é para evitar aglomeração de pessoas no posto de atendimento ao público, que funciona das 9h às 16h, na Rua Francisco Leite, 152, no Centro.

No caso de renovação do benefício, a Secretaria Municipal de Fazenda também permitiu que familiares de idosos façam a solicitação por eles, já que fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus e devem ficar em casa. No dia agendado, eles devem levar os seguintes documentos: cópia do RG e CPF, documentação do imóvel contendo a cópia da escritura ou contrato de compra e venda, além do comprovante de rendimento de junho.

O Ganha Tempo foi todo adaptado para garantir segurança ao público e higiene do local para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Os funcionários estão usando EPIs especiais e os guichês funcionam com um espaço maior entre eles, além de todas as cabines conterem álcool em gel. É obrigatório o uso de máscaras no local.