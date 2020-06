Ramon Rossi

Com o objetivo de facilitar o tráfego e, consequentemente, diminuir o número de acidentes, a Prefeitura de Araras iniciou nesta semana obras de melhorias viárias na Avenida Padre Alarico Zacharias, uma das principais da região sul.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade, a avenida irá receber lombofaixas, lombadas, faixas de pedestres, rampas de acessibilidade e quatro novas rotatórias. As intervenções também recebem o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito).

Com aporte financeiro de R$ 657 mil do Governo do Estado, por meio do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito), que também será o fiscalizador das obras, as intervenções fazem parte do Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e serão realizadas no sentido bairro/Centro.

Segundo o cronograma, a principal intervenção será na Avenida Padre Alarico Zacharias, no Jardim Belvedere, atendendo a reivindicações antigas dos moradores da região e de motoristas que utilizam a via com frequência. Serão quatro novas rotatórias, instalação de várias lombofaixas, lombadas, faixas de pedestres, rampas de acessibilidade ao longo de todo trecho da avenida, priorizando a travessia de pedestres.

As quatro rotatórias da Avenida Alarico serão nos seguintes locais: 1) cruzamento com a Rua Rodrigues Alves (Restaurante Paladar); 2) cruzamento com a Av. Renata Crespi Prado (Casa de Bombas do Saema); 3) cruzamento com a Av Governador Garcez (Igreja Bom Jesus); e 4) cruzamento com a Rua Henrique Dias. Serão construídas lombofaixas nesses quatro pontos de rotatórias, além de outra lombofaixa em frente à Clínica Antonio Luiz Sayão.

A rotatória prevista no cruzamento com a Rua Henrique Dias é uma reivindicação antiga dos moradores da região, pois o risco de acidentes no local sempre foi alto. O mesmo ocorre nos demais cruzamentos, onde a circulação de veículos é intensa.

Com a construção de quatro rotatórias ao longo da Avenida, todos os demais acessos do canteiro central serão fechados, com exceção do acesso à entrada principal para a Clínica Sayão, com prioridade para uso de ambulâncias.

Na parte alta da Avenida Alarico, no sentido Centro/bairro, serão instaladas duas faixas de acomodação no canteiro central para os veículos, permitindo o acesso à esquerda para as Ruas Alagoas e Rio Grande do Norte, no Parque Industrial.

Além das intervenções citadas, o contrato também prevê a execução de obras de microdrenagem na rotatória próxima a Rua Rodrigues Alves (Restaurante Paladar), para resolver outro problema antigo de inundações próximo à Galeria Happy Day.

Por causa das obras e construção das rotatórias, algumas árvores precisarão ser removidas do canteiro central da avenida, mas a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, fará a compensação ambiental, plantando 15 vezes o número de árvores retiradas em outras localidades do município.

O Demutran orienta que os motoristas que utilizam a Avenida Padre Alarico Zacharias tenham cuidado por conta das obras, que iniciam nesta semana. Nos dois sentidos da via pública, o fluxo de veículos continua normal, sem impedimentos, porém haverá maquinas trabalhando nos canteiros.