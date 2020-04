Ramon Rossi

A Secretaria Municipal de Saúde de Araras confirmou 404 casos de dengue na cidade em 2020. Deste total, 396 são autóctones (contraídos no município) e oito importados (contraídos fora da cidade). Além disso, outros 92 pacientes aguardam resultado de exame para diagnóstico e 194 suspeitas foram negativadas após análises clínicas.

Até o momento, a região com maior número de casos é a norte, que engloba Jardim São João, Alto da Colina, Jardim Alvorada, Jardim Itapuã, Jardim Piratininga, Jardim São Pedro, Milton Severino, Parque das Árvores, Pedras Preciosas e Samantha II, com 139 casos. Em segundo lugar, com 49 casos, está a região leste 2, que envolve Distrito Industrial 4, Jardim Morumbi, Parque Dom Pedro, Parque Tiradentes e Portal do Sol.

Araras declarou epidemia depois que atingiu 200 casos autóctones – o cálculo depende do número de habitantes do município. Desde então, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor não só da dengue, mas também do zika vírus, chikungunya e febre amarela, foram intensificadas em toda cidade para eliminar possíveis criadouros do inseto.

Pacientes com sintomas suspeitos de dengue devem procurar um posto de saúde para realizar o exame específico e a notificação do caso. A partir destas informações, a equipe de endemia estabelece ações específicas e direcionadas para evitar novas contaminações na região onde à pessoa mora.

É importante ressaltar que, em caso de confirmação da doença no Pronto-Socorro ou em hospitais particulares, o paciente deve procurar também uma unidade de saúde da rede municipal para informar o caso.

O trabalho da equipe de combate à dengue é constante durante o ano todo, mas a participação da população é fundamental para eliminar o mosquito da cidade. Atitudes simples, como eliminar objetos que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito, são fundamentais para prevenção da doença.