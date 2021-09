Equipe de policiais do Departamento de Investigações Criminais-Deic esteve em Rio Claro nesta quinta-feira (02), onde foram realizadas apreensões de coletes à prova de balas e outros objetos. O trabalho faz parte da investigação sobre a quadrilha que explodiu agências bancárias e causou terror na cidade de Araçatuba. Também na região, nesta madrugada de sexta-feira (03), mais dois acusados de participar da ação criminosa foram detidos num sítio na cidade de São Pedro, que seria a “base” da quadrilha.

Corpo em Sumaré

Na madrugada desta quarta-feira, 1º de setembro, o corpo de Anderson Luis de Oliveira, de 47 anos, foi abandonado no Jardim Bela Vista, em Sumaré. A polícia informou que ele usava roupa camuflada e no bolso tinha um bilhete com a mensagem para ligar para a irmã. Ela esteve no local e confirmou o reconhecimento. De acordo com a Polícia Civil, há suspeitas de que ele também teria participado do roubo às agências bancárias de Araçatuba, na madrugada da segunda-feira (30).

Piracicaba

A Polícia Civil de Piracicaba confirmou no início da tarde de terça-feira (31) que havia prendido um dos envolvidos no mega-assalto a agências bancárias em Araçatuba na madrugada de segunda (30). A ocorrência foi registrado no bairro Lago Azul e de acordo com as primeiras informações, além deste envolvido que confessou a participação para os policiais civis, outros dois criminosos, da mais alta hierarquia, que comandam a facção criminosa PCC no Distrito Federal também foram detidos (ainda não há informações se eles tem envolvimento no caso de Araçatuba).

Outro assaltante morreu na madrugada de quinta-feira (2), na Santa Casa de Piracicaba. Ele foi alvejado na barriga e tinha sido deixado em frente à UPA da cidade de São Pedro.

Crime

Na madrugada de segunda-feira (30), criminosos atacaram agências bancárias em Araçatuba (SP). Na ação, a quadrilha fez moradores de reféns, usando-os como ‘escudos’. Em troca de tiros com a polícia, um assaltante e dois moradores morreram. Segundo informações preliminares, cerca de 30 pessoas teriam participado do ataque.