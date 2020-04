O Ministério da Saúde divulgou um manual que indica como a população pode fazer máscaras de tecido. A nota afirma que, para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir as seguintes especificações: – Ter pelo menos duas camadas de pano – Ser individual – Serem feitas com algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos – Devem ser bem higienizadas (o ministério indica água e sabão ou água sanitária na lavagem após o uso) – Serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

Acompanhe no vídeo o passo a passo da confecção da mascara.

Material

*Tecido algodão (preferencia branco)

*Elástico

*Linha

*Máquina de costura

* Tesoura

* Régua

Modo de fazer

Corte dois pedaços de tecido nas medidas 19 cm x 19 cm e dois pedaços de elástico na mesma medida. Junte as duas peças no sentido avesso prendendo o elástico com o alfinete e leve para costurar na maquina. Deixe um pedaço sem costurar para virar a mascara no lado certo. Faça duas dobras e preda com alfinete. Passe a costura de ambos os lador e feche o espaço aberto.

Para as crianças o procedimento é o mesmo mas a medida é um pouco menor 17 cm x 17 cm e o elástico também na mesma medida. Agradecimentos

Artesã Solange Flink 19 996335936 – @solangeflink