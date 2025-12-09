Uma aposta simples realizada na Lotérica Jacutinga, em Rio Claro, levou sozinha o prêmio da Quina (Concurso 6897) sorteado nesta segunda-feira (8). O vencedor(a), que ainda não apareceu para retirar o prêmio, vai embolsar o valor de R$ R$ 7.286.334,45.

As dezenas sorteadas foram 03-19-35-75-79. Um total de 40 apostas acertaram quatro números e vão levar cada uma R$ 11.037,07. Já 3.884 pessoas acertaram três números e serão contempladas com R$ R$ 108,25 e 99.461 apostas acertaram dois números e vão receber R$ 4,22.

Premiação recente

Na semana passada, uma aposta feita em Rio Claro acertou sozinha os cinco números do concurso 6894 da Quina e levou o prêmio de R$ 5.089.114,17.

O jogo premiado, que teve sorteio realizado na noite de quinta-feira (4), foi registrado nos canais eletrônicos das Loterias da Caixa Econômica Federal, na modalidade simples, com oito números apostados e contou com apenas uma cota.