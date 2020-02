Após unificação, Asser agora é UNICEP RIO CLARO

Com a presença de diversas autoridades da cidade de Rio Claro, aconteceu na última segunda, dia 3, a cerimônia de descerramento da placa comemorativa a Asser Rio Claro passa a chamar UNICEP

Desde 1972, a UNICEP tem a missão de transformar as vidas dos estudantes oferecendo ensino de graduação, especialização e serviços de alto nível, sendo referência no mercado de trabalho e tendo 85% dos seus docentes constituídos por mestres e doutores, oferecendo, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), ensino de excelência. Hoje, a UNICEP, com dois campus localizados em São Carlos, oferece 31 cursos de graduação, entre eles tecnólogos, EAD e das áreas de exatas, biológicas, humanas e saúde e de pós-graduação latus sensus presencial e semi-presencial.

No ano de 2019, a UNICEP recebeu as comissões do MEC que avaliaram, in loco, cinco dos cursos oferecidos pela instituição, entre eles presenciais e a distância (EaD). Todos eles receberam conceito 4 (quatro) ou 5 (cinco), sendo que o máximo concedido pelo Ministério é 5 (cinco), o que comprova, ainda mais a qualidade de ensino do GRUPO UNICEP.