Projeto que fecha trecho no Centro de Rio Claro entra em debate

Após a repercussão quanto à proposta de lei do vereador Dalberto Christofoletti (PSD) que pretendia fechar a Avenida 5 aos sábados à noite para eventos num bar do trecho com as Ruas 1 e 2, com acusações de favorecimento ao estabelecimento do presidente da Ariobar, Gustavo Sousa, o projeto foi alterado.

Uma emenda foi apresentada no final da tarde de ontem para retirar a especificidade do endereço do Chopp e Cia. Agora, o “Projeto 7h30” prevê sua realização “mensalmente, nas vias públicas centrais no limite de 150 metros de extensão” – sem nenhum endereço específico citado e autoriza a Prefeitura a realizar o fechamento em vias previamente protocoladas, de forma geral.

A repercussão da proposta estava dividindo opiniões, mas com várias ressalvas negativas – até mesmo entre outros proprietários de bares. Vereadores contrários à proposta de lei articularam adiamento da votação prevista para segunda-feira – apesar de terem votado favoravelmente na primeira discussão. Mas, agora com a emenda, a votação deve ocorrer normalmente.

Em entrevista ao Grupo JC, na quinta-feira, Gustavo Sousa, presidente da Associação de Bares de Rio Claro (Ariobar), defendeu o projeto que havia sido aprovado em primeiro turno nessa semana e ressaltou que haveria benefícios para o comércio local e a população, com a criação de um espaço de lazer e cultura.

A ideia era transformar o trecho em um “calçadão”, promovendo opções de entretenimento e lazer aos rio-clarenses. Porém, com a repercussão negativa, essa proposta em frente ao seu estabelecimento, foi alterada. No debate do projeto na Câmara Municipal, Dalberto Christofoletti disse que a ideia é reviver o centro histórico de Rio Claro, promovendo eventos culturais.

Ao JC, o vereador Dalberto afirmou que o Projeto “7:30” nasce de um pedido antigo dos moradores e frequentadores do centro para combater seu esvaziamento. “A ideia é a Cultura promover a reocupação social num ambiente de paz e alegria, gerando oportunidades para artistas, emprego e renda.

O Projeto pode ser aplicado mensalmente em qualquer ponto do centro, porém um dos mais indicados é a região da Avenida 5 com as Ruas 1 e 2 por já contar com tradição artistica, comercial e de ocupação das ruas”, afirma.

Ainda segundo ele, que lembrou que os vereadores votaram a favor do projeto, “em praticamente todas as cidades grandes e médias do mundo temos ruas fechadas aos finais de semana para que o risco dos veículos ceda espaço a segurança das pessoas. Rio Claro deveria ser exceção? Preferimos um centro escuro e com o aparecimento de cracolândias ou um centro iluminado com espetáculos, rico e repleto de boa gente? A escolha é só nossa”, conclui.