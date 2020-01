Após reformas, quatro USFs de Rio Claro irão atender até as 20 horas

O prefeito João Teixeira Junior (DEM) confirmou à reportagem do JC nessa quarta-feira (29) que o horário ampliado em quatro Unidades de Saúde da Família que estão sendo reformadas terá início ainda neste primeiro semestre. Os prédios localizados no Terra Nova, Vila Verde/Mãe Preta, Novo Wenzel e Jardim Novo I integram um projeto de reformas através de convênio da Prefeitura de Rio Claro com o curso de Medicina do Claretiano – Centro Universitário.

As adequações visam ampliar a capacidade de atendimento das USFs para, assim, poderem ficar abertas até as 20 horas. Atualmente essas unidades atendem no período da manhã e tarde e são utilizadas para estágio dos alunos do curso de Medicina.

“Assim que terminarem as obras. Estamos trabalhando e as quatro estão sendo reformadas. As que começarem a ficar prontas com a reforma já vamos colocar para atenderem até 20h. É um ganho significativo para a população. Entendemos que esse projeto é fazer com que as pessoas utilizem mais a rede de Atenção Básica e desafoguem as UPAs. As obras estão rápidas”, declarou. “As unidades estão funcionando paralelamente às obras. Agradeço o apoio da população que tem entendido a necessidade do serviço e aos operários que têm atuado nas reformas”, acrescenta o prefeito Juninho.

Conforme noticiado pelo Jornal Cidade no ano passado, o investimento de R$ 2 milhões nas reformas das quatro USFs está sendo possível por conta da contrapartida pela implantação do curso de Medicina no Claretiano. Uma solenidade foi realizada em novembro para anunciar o início das obras.

Toda a parceria é ligada aos Contratos Organizativos de Ação Pública de Ensino-Saúde (Coapes), vinculado ao programa Mais Médicos do Governo Federal, e que vinha sendo desenvolvido junto à Fundação Municipal de Saúde. Pe. Luiz Claudemir Botteon, reitor do Claretiano, lembrou na época que o projeto possibilitará melhor aprendizado aos próprios alunos do curso, uma vez que as unidades estarão equipadas para o desenvolvimento do trabalho.