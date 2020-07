Duas queixas distintas de vazamentos de água foram encaminhadas ao JC na manhã desta sexta-feira (03).

No primeiro dos casos, um leitor afirmou que havia um vazamento na Rua 6, em frente ao NAM, que vinha ocorrendo desde a noite de ontem. Na outra queixa, um morador do Jardim Progresso 2 informou sobre vazamento em um reservatório do DAAE no bairro.

Procurada pelo JC, a autarquia responsável pela água no município se pronunciou sobre os casos: “O Daae informa que o vazamento na rua 6, em frente ao NAM, foi consertado nessa sexta-feira (3), após a autarquia ser informada do ocorrido através da Central de Atendimento. Sobre o reservatório no Jardim Progresso 2, o Daae está ciente da situação e ressalta que o reparo já está no cronograma para ser feito em breve”.

A autarquia pede para que em casos de vazamentos ou outras situações relacionadas a ligações de água, os munícipes primeiro liguem e notifiquem a situação, informando a data, hora e o endereço completo da ocorrência na Central de Atendimento do Daae, pela linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas todos os dias e atende chamadas de telefones fixos e celulares.