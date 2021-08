YAGO RUDÁ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O atacante Roger Guedes enfim é jogador do Corinthians. Depois de meses de negociações para conseguir a rescisão amigável com o Shandong Taishan, da China, e dias de conversas com a diretoria do Timão, o atleta foi anunciado nesta sexta (27) como o terceiro reforço do clube do Parque São Jorge nesta temporada. O contrato é válido por cinco anos.



As negociações foram conduzidas pelo presidente Duilio Monteiro Alves e pelo empresário Paulo Pitombeira. Os números são mantidos em sigilo, no entanto o atleta receberá o teto salarial estipulado pela diretoria do Corinthians e mais luvas, que serão diluídas ao longo do tempo de contrato. Nos corredores do Parque São Jorge, a contratação do atacante é encarada como uma vitória do clube no mercado da bola.



Roger Guedes não joga desde dezembro do ano passado, situação parecida com a do meia Renato Augusto quando chegou ao CT Joaquim Grava, e precisará de alguns dias de readaptação. O atleta, no entanto, vinha treinando com um preparador físico e não deve levar tanto tempo para ser integrado ao elenco comandado por Sylvinho.



O jogador é a terceira contratação da temporada no Corinthians, que anteriormente havia assinado com Renato Augusto e Giuliano. O clube também deve anunciar o lateral João Pedro, também agenciado por Paulo Pitombeira e que chega para ser reserva de Fagner no elenco. O defensor chega por empréstimo de um ano.



O Corinthians ainda não confirmou qual será a numeração de Roger Guedes ou quando o atacante será oficialmente apresentado. A camisa 10 está livre após a saída de Cazares, porém há a possibilidade também da chegada de Willian, atualmente no Arsenal, e que analisa uma proposta apresentada ontem (26) pela cúpula alvinegra.