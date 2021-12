Publieditorial

O tão aguardado lançamento do Residencial Ipê Amarelo em Rio Claro se transformou em um sucesso de vendas já em sua primeira semana. A novidade da ADN Construtora já conta com 50% das unidades vendidas, reforçando o sucesso dos empreendimentos na cidade. “É com muito orgulho que apresentamos mais um lançamento em Rio Claro. Temos um histórico de sucesso por aqui, onde vendemos 100% do Parque dos Girassóis em apenas 3 horas. Esse novo empreendimento chega para contribuir com os avanços e com o importante crescimento da cidade”, diz José Pedro Donadon, diretor da ADN Construtora.

Localizado na privilegiada região do Cervezão, o empreendimento que faz parte da linha Premium da construtora atenderá 340 famílias através do programa habitacional Casa Verde e Amarela. Outro diferencial é que os interessados poderão adquirir o Ipê Amarelo com até 100% de financiamento e documentação, registro e ITBI gratuitos.

A ADN Construtora se destaca por oferecer empreendimentos de qualidade, com acabamento completo e obras entregues sempre antes do prazo. Unindo diferenciais de qualidade e inovação, o Ipê Amarelo oferece conforto, segurança e qualidade de vida para os moradores.

Com 340 unidades distribuídas em 17 pavimentos, o Ipê Amarelo possui varanda com vista privilegiada, 2 dormitórios, 3 elevadores por torre, portaria 24 horas e área de lazer completa, seguindo o conceito de condomínio-clube: conta com piscina, churrasqueira, playground, área gourmet com churrasqueira, salão de festa, espaço relax, horta comunitária, redário, pet care, espaço piquenique, espaço fitness, bicicletário, uma exclusiva loja de conveniência e o espaço Car Wash, totalmente equipado para lavagem dos automóveis.

Para mais informações e acesso às condições de financiamento do imóvel, o plantão de vendas da construtora fica na Rua 09 n°1283, onde também se encontra o apartamento decorado. Para fazer um tour virtual basta acessar o site www.adnconstrutora.com.br.

Sobre a ADN

A ADN Construtora é a 36º maior construtora do Brasil, segundo o Ranking INTEC 2020. No Estado de São Paulo, atua em 24 cidades, além das bases de novos negócios em Campinas e Ribeirão Preto. Atualmente, a construtora conta com 4.084 unidades em construção, mais de 16 mil a serem lançadas e mais de 450 colaboradores diretos e 2.500 indiretos.