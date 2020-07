SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após ter seu contrato encerrado com a TV Globo, o ator Renato Aragão, 85, revelou na noite desta quarta-feira (1º) que gostaria de participar do programa “A Praça É Nossa” (SBT).

A revelação aconteceu após um seguidor de Aragão, no Instagram Stories, perguntar ao artista se ele participaria do humorístico. “Claro. E ao lado do Carlos Alberto, que é meu irmão, ficaria muito bem. Vamos ver”, respondeu o ator, marcando o perfil de Carlos Alberto de Nóbrega, 84, na rede social.

Em resposta, Nóbrega disse que sempre desejou trazer Renato Aragão para o bando do “A Praça é Nossa”. “Foi ele que me levou para a Globo, foi ele que me convidou para escrever Os Trapalhões, desde o segundo programa, que era na Tupi”, afirmou ao R7. “Renato Aragão é história do humor da Globo.

Ele tinha que ter uma estátua dele na emissora. É o mínimo que podiam fazer para ele. Ou ter o nome na calçada da fama, e colocar os nomes que fizeram a Globo chegar onde chegou. Essa é a minha opinião”.

Aos seus seguidores, Aragão disse ainda que tem planos de fazer novos filmes, e que em breve compartilharia novidades com os fãs.

O ator deixou a lista de contratados fixos da Globo, após 44 anos na emissora, nos últimos dias. Nas redes sociais, ele afirmou que está com “novas oportunidades de trabalho e novos tempos que estao prestes a iniciar”.

“Sao novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios. Minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas há esses novos tempos e políticas internas de contratação, vamos iniciar uma nova fase e trabalhos pontuais.”

O Grupo Globo tem trabalhando com um novo modelo de gestão de negócios desde o final de 2018, o que inclui a reformulação e o enxugamento do quadro de profissionais. O casting de artistas começou a ser atingido nos últimos meses e já levou à dispensa de Vera Fischer, 68, Miguel Falabella, 63, e José de Abreu, 74.