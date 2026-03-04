Unidade do AME (Ambulatório Médico Estadual) de Rio Claro, localizada na Avenida da Saudade, no bairro Consolação. Foto: Reprodução/Google Maps

Vereadores aprovam Moção de Repúdio à gestão do AME Rio Claro e iniciam investigação diante de reclamações de usuários do ambulatório estadual

A Câmara Municipal aprovou na segunda-feira (2) uma Moção de Repúdio à nova gestão do AME (Ambulatório Médico Estadual) de Rio Claro, localizado na Avenida da Saudade. Reportagem do Jornal Cidade em fevereiro revelou que uma investigação foi iniciada pela deputada estadual Ana Perugini (PT) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) quanto às denúncias sobre queda na qualidade do atendimento dos AMEs (Ambulatórios Médicos Estaduais) em cidades do interior, incluindo Rio Claro.

No Poder Legislativo local, o vereador Val Demarchi (PL) alegou que tem recebido inúmeras reclamações da população de Rio Claro e região acerca da deterioração do atendimento no AME, após a substituição da gestão da Unicamp por outra Organização Social de Saúde (OSS), a Seconci-SP. Segundo ele, é dever do Governo de São Paulo assegurar financiamento adequado, gestão eficiente, transparência e fiscalização rigorosa das unidades de saúde sob sua responsabilidade.

Com isso, propôs a Moção de Repúdio contra a precarização do atendimento e cobrando providências imediatas e efetivas do Governo Tarcísio de Freitas para restabelecer o padrão de excelência, dignidade e humanização que a população merece. A propositura foi aprovada por todos os vereadores.

Paralelamente, na mesma sessão, um requerimento de autoria do vereador Paulo Guedes (PP) também entrou no mesmo assunto. O parlamentar requer ao prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) – ainda que a gestão seja estadual e não municipal – dados sobre os critérios técnicos e jurídicos que fundamentaram a substituição da gestão anteriormente exercida pela Unicamp e que foi trocada para a Seconci-SP.

Paulo pede cópia do contrato de gestão, relatórios de metas, produtividade, qualidade, auditorias e fiscalizações, número de reclamações, denúncias e eventuais irregularidades apuradas, entre outros pedidos para uma investigação formal na Câmara Municipal. O requerimento também foi aprovado pelos vereadores de Rio Claro.

Em fevereiro, ao Jornal Cidade, a OSS Seconci-SP (Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo), que faz a gestão do AME Rio Claro e outras unidades do interior paulista afirmou que em 2025 sua Ouvidoria registrou 48 reclamações, sendo todas devidamente apuradas e resolvidas. “Além disso, foram registradas manifestações positivas, sendo 86 elogios, 11 sugestões e nenhuma denúncia durante esse período”, rebateu em relação à investigação na Alesp.

Também declarou a Organização Social de Saúde que a qualidade dos serviços prestados na unidade é atestada por agentes externos, como a da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), que realizaram visita técnica à unidade em novembro do ano passado. Além disso, todas as metas do AME Rio Claro são monitoradas pela Coordenadoria de Gestão de Contratos (CGCSS) e auditadas pelo Tribunal de Contas (TCE-SP).