A luta por mais direitos e acessibilidade às pessoas com deficiência não é fácil, mas vem ganhando cada vez mais força. Em Rio Claro, algumas pessoas e entidades se empenham nesse tipo de trabalho para buscar melhores condições aos deficientes. Um ótimo exemplo de rio-clarenses que fazem parte de movimentos assim é a família de Carla Hoffmann, que é uma das representantes da ADABA, presidida por Fabiano de Lima, marido de Carla, e busca sempre conquistar mais espaço para as pessoas com deficiência.

Recentemente, em mais um passo da batalha por acessibilidade, Carla esteve reunida com algumas pessoas influentes no Brasil e que também lutam para melhorias no cotidiano dos deficientes. Uma destas pessoas foi a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Carla esteve entre os representantes da ADABA (Associação Desportiva Adaptada Blue Angels) que estiveram em São Paulo participando do Cenário das Doenças Raras no Brasil, promovido pela Casa Hunter, com o objetivo de adquirir conhecimentos e multiplicá-los no município de Rio Claro e região.



O grupo teve o privilégio de entregar uma camiseta do Blue Angels (Power Soccer) para a primeira-dama Michelle Bolsonaro, para a esposa do ministro Sergio Moro, a Drª Rosângela Moro, e para o presidente da Casa Hunter, Antoine Daher.

Além do evento, a rio-clarense, junto de sua família, se encontrou com o músico Carlinhos Brown, que faz parte de um outro projeto nacional na luta por direitos. “Será lançado um livro em maio, chamado Amor Raro, no qual doze famílias de pessoas com deficiência estão dando entrevistas para personalidades famosas e contando suas histórias. Nós tivemos o prazer de conversar com o Carlinhos Brown, que foi uma pessoa muito humilde e nobre, dando atenção à fala de todos nós, mostrando que realmente busca melhorar a situação”.

Além de Carla, estiveram no encontro com Brown seu filho Daniel, que tem deficiência, seu outro filho Davi, seu marido, pais e sogros.

Para Carla, é muito importante que os famosos e pessoas com influência no país demonstrem interesse em buscar melhorias: “É bom que seja exaltada a deficiência, a luta, e que se mostre que em Rio Claro existe o movimento pela acessibilidade. Acredito que todos temos potencial, mas os deficientes precisam sempre convencer a todos que têm esse potencial, quebrando as barreiras impostas. Por isso, todo o apoio é fundamental”.

Competição

Outra conquista recente da ADABA é que cinco atletas do Blue Angels Power Soccer participaram do Campeonato Paulista da modalidade e conseguiram sete medalhas.