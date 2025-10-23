Tutor que não cuida do animal pode ser multado em R$ 469,11 e ter o valor dobrado em caso de reincidência

População pode denunciar cavalos soltos pelos telefones 153, 156 ou 3532-4115

O problema com animais de grande porte soltos pelas ruas de Rio Claro é comum. Nesta quinta-feira (23), novamente a situação foi registrada, desta vez, no trecho da Rua 19 com Avenida 46, no Parque Universitário.

Segundo apurado pelo JC, os equinos estavam comendo lixo no meio do via pública e posteriormente seguiram pela Rua 19. No vídeo enviado é possível ver os animais dividindo espaço com motoristas de carros que passavam pelo local no momento.

Casos de acidentes com animais de grande porte são notícia constantemente. Segundo a Prefeitura, os tutores podem ser responsabilizados pelo não cuidado com os animais.

A população pode ligar no telefone público 3532-4115 falando sobre animais de grande porte soltos em via pública ou através de denúncia de maus-tratos. Também pode ser feita a ligação no 156 da Ouvidoria do município ou no 153, da Guarda Civil Municipal.

Recebendo a demanda, uma equipe do Canil Municipal se desloca e realiza a apreensão do animal. Após a apreensão o mesmo recebe os cuidados básicos e o tutor tem até sete dias corridos para reclamar a posse do animal.

Ao reclamar a posse o tutor é informado que precisa pagar uma multa em torno de R$ 469,11. Após o pagamento dessa taxa o animal é liberado. Caso seja reincidente o valor da multa dobra.

