Nova publicação, produzida em parceria com o Grupo JC, destaca pautas de interesse dos municípios

Uma nova publicação chega ao mercado editorial, desta vez voltada aos municípios. A revista PontoGov foi lançada nesse sábado (20) pela Associação dos Municípios de Médio e Pequeno Porte do Estado de São Paulo- Amppesp, com reportagens especiais sobre os desafios e avanços das cidades.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da rádio Jovem Pan News de ontem, o presidente da Amppesp, Adinan Ortolan, e o secretário executivo, Bruno Oliveira, destacaram que a publicação traz temas de interesse não somente para os gestores públicos, mas também para a população, diretamente afetada pelas questões abordadas nas reportagens, como a crise fiscal dos municípios e o ICMS Educacional.

Na capa, destaque para o perfil de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, considerado o “mago da política”. “E não é uma revista regional. É uma revista estadual e quiçá uma revista nacional (…) é uma publicação voltada para o mundo político e para a gestão pública”, destaca Adinan.

A produção da revista foi desenvolvida através de parceria com o Grupo JC de Comunicação. A PontoGov será distribuída para todos os municípios paulistas, 645 no total, além da Assembleia Legislativa, governo do Estado de São Paulo e outras referências na estrutura pública. No editorial da primeira edição, a publicação destaca que “a Amppesp e o Grupo JC de Comunicação se unem para trazer a você, leitor que atua na gestão pública, um novo meio de comunicação para suprir uma lacuna de informação no setor”.

A primeira edição da PontoGov também será disponibilizada no site da Amppesp (amppesp.com.br) e os interessados também poderão retirar um exemplar no balcão do JC, na Avenida 5 número 283, no Centro de Rio Claro.