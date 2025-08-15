Mesmo pequenas quantidades de água acumulada podem servir de criadouro para o mosquito da dengue

Vigilância Epidemiológica reforça cuidados para evitar criadouros do mosquito; água parada em pequenos recipientes ainda é risco para dengue, zika e chikungunya

O setor de vigilância epidemiológica da Fundação Municipal de Saúde alerta sobre a necessidade da população manter os cuidados preventivos no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e que transmite também zica vírus, chikungunya, febre amarela e febre Mayaro.

Conforme observam as autoridades sanitárias, a prevenção contra a dengue no período seco exige atenção redobrada para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mesmo sem chuvas, a dengue pode continuar se espalhando, já que o mosquito vive em áreas urbanas e precisa de pouca água para se reproduzir.

Agentes da Vigilância Epidemiológica orientam população durante visitas aos bairros. Foto: Divulgação/PMRC

Ações eficazes para prevenir a dengue no período chuvoso também são efetivas no período de estiagem e devem ser mantidas durante os ciclos de baixa umidade. A população deve sempre eliminar focos de água parada removendo ou cobrindo recipientes que possam acumular água, como pneus, garrafas, vasos de plantas, latas, e outros objetos com potencial para servir de criadouros para o mosquito.

Outra ação necessária, mesmo sem chuvas, é tampar caixas d’água, tonéis e outros reservatórios, para impedir o acesso do mosquito. É preciso também manter secos e vedados objetos e locais “escondidos” pela casa, como bandejas de geladeira e ar condicionado, ralos sem uso, lajes e telhados.

Quem tem vasos de planta em casa deve encher os pratos desses recipientes com areia até a borda para evitar o acúmulo de água. Já os bebedouros de animais de estimação precisam ser higienizados regularmente. Os sacos plásticos de lixo devem estar sempre bem fechados e mantidos em local protegido até o recolhimento.