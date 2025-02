Agentes da Vigilância Epidemiológica orientam população durante visitas aos bairros. Foto: Divulgação/PMRC

Em janeiro de 2024 foram registrados 21 casos contra 221 no mesmo período deste ano

Rio Claro registrou neste ano 221 casos de dengue, conforme aponta boletim emitido pela Vigilância Epidemiológica nesta sexta-feira (31). No combate à doença, a Fundação Municipal de Saúde mantém as ações preventivas intensificadas, com nebulização e visitas casa a casa para eliminar criadouros do mosquito transmissor. Já as equipes da prefeitura realizam ações nos bairros para remover entulho e outros materiais que possam favorecer a reprodução do Aedes aegypti.

A comunidade também deve fazer a sua parte e é preciso redobrar os cuidados. O Aedes se reproduz em água parada, por isso é primordial eliminar recipientes que possam acumular água e, desta forma, servirem como criadouros do mosquito.

Para reduzir casos da doença, também é fundamental utilizar meios de evitar a picada do mosquito transmissor (telas, mosquiteiros, repelentes, inseticidas liberados para uso doméstico, vestimentas que não exponham a pele). As pessoas que estão diagnosticadas com dengue devem usar repelentes para que não passem o vírus para outras pessoas.