Homenagem ao ex-deputado estadual Aldo Demarchi ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Rio Claro na segunda

Ex-deputado estadual de Rio Claro foi homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo em solenidade na Câmara Municipal

O ex-deputado estadual Aldo Demarchi, que foi por quase três décadas parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, mais alta honraria concedida pelo Parlamento Paulista. A solenidade ocorreu no plenário da Câmara Municipal, na noite de segunda-feira (24), em organização da própria Alesp. A homenagem segue decreto legislativo de autoria do deputado estadual Itamar Borges (MDB). Na mesa principal estavam presentes, além de Aldo e Itamar, o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) e o presidente da Casa de Leis local, José Pereira (PSD).

Com a presença de inúmeros colegas, familiares, políticos, eleitores e cidadãos, entre eles o filho e vereador Val Demarchi (PL) e a esposa, a ex-primeira-dama Candinha Demarchi, Aldo foi homenageado e sua trajetória política foi retratada no plenário. O prefeito Gustavo, em discurso, falou “Aldo receba de braços abertos nosso reconhecimento por todo o trabalho que você faz e fez por Rio Claro, é de se reconhecer a falta que faz um deputado da cidade e para nossa região. Você é Aldo, depois de Ulysses, ainda em vida, é um dos homens que mais fez pela cidade. De destaque regional e nacional”, disse.

Itamar Borges lembra que os 94 deputados da Alesp reconheceram a trajetória de Aldo ao aprovarem a homenagem. “Além disso, a José Aldo Demarchi reúne aqui uma representatividade que sela a sua trajetória. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar algum sozinho e nada acontece por acaso. Com estas três frases volto no tempo quando cheguei na Alesp e que, na sua sala, você se tornou um professor, não só meu, mas por muitos que lá passaram”, afirmou.

O ex-deputado Aldo Demarchi, ao tomar a palavra, agradeceu a honraria. “Nunca esqueci o que meu pai Izidoro e minha mãe Catarina falavam de que, numa caminhada de cem metros ou cem quilômetros, você tem que dar o primeiro passo. E eu fico contente por que aqui nesta Casa foi meu primeiro passo na vida pública, quando assumi o mandato de vereador. A minha vocação da vida pública vem desde a infância”, relembra.

Ao longo de sua trajetória, Demarchi ocupou os cargos de vereador (1976), presidente da Câmara Municipal (1982), prefeito (1982) e vice-prefeito (1992) de Rio Claro. Em 1994, elegeu-se deputado estadual, iniciando uma sequência de sete mandatos consecutivos na Alesp, onde se destacou como uma das vozes mais firmes e respeitadas em defesa do interior. “Relembrar tudo isso me dá a sensação do dever cumprido. Conforme o Apóstolo Paulo, ‘combati o bom combate’. Muito obrigado a todos, a Deus pelas bênçãos, aos meus familiares, especialmente a Candinha meu braço direito, aos milhares de eleitores que acreditaram no meu trabalho ao longo dos sete mandatos, ao meu amigo Itamar e Alesp pelo reconhecimento. Não vou esquecer jamais”, concluiu.