Banda Jeito Simples é atração no pós-carnaval e promete muita samba

O pós-carnaval está agitado em Rio Claro e região. Confira a programação de shows, eventos e homenagens às mulheres. Opções vão desde barzinhos, seresta e até mesmo bloquinho!

Sexta (07)

Feira do Produtor Rural – Nesta sexta, a partir das 17 horas, na Rua 3-A número 1.155, na Vila Martins. Opções em hortifrutis diretamente com o produtor, artesanato e praça de alimentação.

Mercado Municipal – O cantor Kalu é a atração desta sexta, a partir das 19 horas. Na Rua 8 número 1345.

Point da Lagoa – Cris Barreto anima a noite a partir das 19 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Sesi Rio Claro – Nesta sexta-feira (07), às 20 horas, acontece o show com Luana Bayô – Tambú, cantora, compositora e educadora paulistana, dona de uma voz grave e potente. Seu trabalho é marcado pela presença da música negra em diáspora, com vissungos, sambas, jongos. O Sesi fica na avenida M 29, 441, no Jardim Floridiana. Para participar, é necessário fazer reservas de ingressos pela plataforma Meu Sesi www.sesisp.org.br/eventos, realizar o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro.

Shopping Rio Claro – As atividades da Semana do Bem-Estar são gratuitas e prosseguem até 15 de março, com o objetivo de promover uma jornada em busca do relaxamento e autoconhecimento, A Semana do Bem-Estar é gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas no local antes das sessões, realizadas próximo ao Kids Park, de acordo com a disponibilidade, ou pelo telefone (19) 99739-3982. Nesta sexta-feira, das 13h às 20h30: Mostra de terrários; 14h30 às 15h20: Quick massagem; 16h às 17h: Corte dos cordões; 18h às 19h30: Auriculoterapia . No sábado, das 13h às 20h30: Mostra de terrários; 13h às 15h: Barras de Access; 15h às 17h: Reiki; 17h às 18h30: Dança do ventre e das 18h30 às 19h30: Roda de conversa “A importância dos florais para as mulheres”

Chopp e Cia – Ressaca de Carnaval com o grupo Jeito Simples. Na Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811 e WhatsApp (19) 99210-9996.

Madureira – Kleber Santos e as Divas do Samba (Lu Dionízio, Patty Venâncio, Dryca Santos, Sophia Santos e Bárbara Oliveira) a partir das 20 horas. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

Malados Bar – Sextô Daquele Jeito- Muito pagode e funk com o grupo Pura Sedução e DJ Lekão a partir das 23 horas. Na Rua 1 JSP com a rua 14, no Jardim São Paulo.

Sábado (08)

Dia da Mulher em Santa Gertrudes – A Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes e a Secretaria Municipal de Cultura promovem, neste sábado uma grande celebração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A programação acontecerá na Praça Dermeval da Fonseca Nevoeiro, localizada na Rua 1 e Rua 1A, no Centro, com atividades a partir das 8 horas. e programação ao longo de todo o dia, com encerramento às 20 horas com o Show “Cássias Extraordinárias” – Tributo a Cássia Eller. Haverá praça de alimentação, espaço kids, exames de saúde e venda de artesanato.

Literatura – Prosa Literária sobre a Vida e a Obra da escritora Lygia Fagundes Teles, neste sábado, a partir das 16 horas, no Gabinete de Leitura, na Avenida 4 entre as Ruas 5 e 6, no Centro. Entrada franca. Uma realização da “Sociedade Vozes Literárias”, um espaço dedicado à troca de ideias, à descoberta de novas perspectivas e ao fortalecimento da paixão pelas palavras. Segundo organizadores, o grupo é mais do que um encontro de leituras e análises; é um ambiente seguro e acolhedor onde cada participante pode compartilhar suas produções, sejam contos, poemas, ensaios ou reflexões, sem medo de julgamentos.

Bloco Fera Ferida – Neste sábado, o bloco que homenageia a cantora Maria Bethânia tem concentração às 16 horas na praça na Via da Saudade com a Rua 11; na sequência, sairá o cortejo às 17h30, e a partir das 18h15, a festa prossegue na quadra da escola de samba Grasifs/Voz do Morro, na Avenida 19 com a Rua 15, no Consolação. O tema deste ano é Explode Coração.

Sesi Rio Claro – Neste sábado (08) acontece o Show Souela, com a banda Alma de Mulher, composta exclusivamente por artistas femininas que oferecem um espetáculo musical envolvente e inspirador através de um repertório de músicas que celebram o empoderamento feminino e a diversidade de experiências das mulheres. A apresentação começa às 16h30 com classificação livre.. O Sesi fica na avenida M 29, 441, no Jardim Floridiana. Para participar, é necessário fazer reservas de ingressos pela plataforma Meu Sesi www.sesisp.org.br/eventos, realizar o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro.

Chopp e Cia – Muito rock com Pitafall e homenagem especial no Dia da Mulher. Na Rua 2, 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811 e WhatsApp (19) 99210-9996.

Point da Lagoa – Garotos Silveira e a dupla Marcos Túlio e Di Rodrigues aninam a noite de sábado a partir das 19 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Madureira – Duo Floreio, com Gil Valente e Carolina Bertolini, a partir das 20 horas. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98344-5885.

Joaquina – Ressaca de Carnaval neste sábado com os djs Acass e Lesbão. Na Rua 14 número 2486, no Jardim São Paulo.

Madalena – Madamix, neste sábado, a partir das 23 horas com muito sertanejo. Na Avenida 5 número 403, no Centro.

5ª Avenida Botequim – Bruno Biscaro é a atração neste sábado a partir das 21 horas. Na Avenida 5 número 724, no Centro. Reservas de mesas no 99692- 9599.

La Sete – Comemoração do Dia da Mulher com muito funk com os DJs Fael, Lua e RT a partir das 23 horas. Na Avenida 14 número 2121. Informações (19) 99706-1940.

SDD Cidade Nova – Paraná do Acordion e Gê dos Teclados são as atrações neste sábado a partir das 18 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Informações (19) 99742-0192.

Malados Bar – Pagodin Prime a partir das 23 horas com Puro Lance, Jeito Simples, Sambatuke e DJ Lekão. Na Rua 1 JSP com a rua 14, no Jardim São Paulo.

Domingo (09)

Sociedade Philarmônica – Manhã da Seresta todos os domingos das 11 às 13 horas comandada pelo Grêmio Seresteiro Rio-Clarense. Na Rua 5 esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

Paixão de Cristo em Piracicaba – Neste domingo, dia 9, a Associação Cultural e Teatral Guarantã inicia no Engenho Central os ensaios para a 35ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba. A partir de agora, as atividades serão todas realizadas no mesmo local em que acontecem as encenações, a partir das 9h. Nesse mesmo dia, estarão abertas as vagas aos interessados em fazer figuração para compor o elenco do espetáculo. As vagas são limitadas e serão feitas apenas nesse dia, das 9h às 12 horas. Para os menores, é necessário a presença de um responsável e apresentar a seguinte documentação: RG, CPF e Certidão de Nascimento. Para os demais: RG/CPF; NIT PIS; e endereço completo.

Sesi Rio Claro – Neste domingo ‘Cássias Extraordinárias’, show onde Simone Carvalho e banda buscam resgatar e celebrar a musicalidade da cantora Cássia Eller, falecida em 2001, com canções extraídas dos oito álbuns gravados durante a trajetória da artista. A apresentação começa às 18 horas com classificação: livre. O Sesi fica na avenida M 29, 441, no Jardim Floridiana. Para participar, é necessário fazer reservas de ingressos pela plataforma Meu Sesi www.sesisp.org.br/eventos, realizar o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro.

Chopp e Cia – Matinê do Samba com o grupo Iaê, a partir das 18 horas. Na Rua 2 número 874, no Centro. Informações no (19) 3024-2811 e WhatsApp (19) 99210-9996.

Point da Lagoa – Gilson Freitas é a atração neste domingo a partir das 16 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Sociedade Veteranos – Reginaldo Arrastapé e Ricardo comandam a tarde de domingo a partir das 14 horas. Na Avenida 8 número 979, esquina com Rua 10 Bairro Santa Cruz.

SDD Cidade Nova – Deivid Henrique Alexandre e Chicão se apresentam neste domingo, a partir das 18 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Informações (19) 99742-0192.

Marvin Juiced – Ressaca Folia com Jeito Simples, Júlio Neri, Mesma Vibe, Kalzô, Puro Lance, Tem Fuzuê e Bob!ô, a partir das 17 horas. Na Avenida 3 número 1.200, no Centro de Rio Claro.

Adesões e ingressos à venda

Jantar de Massas Beneficente da Associação Semeando Esperança – adesões à venda para o evento que será realizado no dia 22 de março, a partir das 19 horas, no salão da Paróquia do Bom Jesus, na Via da Saudade. Adesões a R$ 50 (crianças até 11 anos não pagam), para consumo no próprio local. Bebidas e sobremesas serão adquiridas à parte. No cardápio, lasanha, nhoque, macarrão com brócolis, panquecas e saladas. Informações e reservas no (19) 99186- 1088 (Cidinha Rodrigues).

Rio Claro Comedy Club – No dia 16 de março (domingo), no Grupo Ginástico. Abertura dos portões às 19 horas e apresentações a partir das 20 horas. Com Marlei Cevada, Bruninho Mano e Nany People. Ingressos já à venda, on-line, nas plataformas Ingresso Real e Q2 Ingressos.

Paixão de Cristo de Piracicaba – Os ingressos para a temporada 2025 da Paixão de Cristo de Piracicaba já estão à venda e há um lote promocional para os 1.000 primeiros ingressos, que terão preços de meia entrada para arquibancada. Com exceção das cadeiras, a promoção é válida para as apresentações dos dias 16 e 17 de abril e segue até o dia 20 de março, ou o encerramento desse lote. Os interessados podem adquiri-los diretamente pelo site www.santocartao.com.br/paixao-de-cristo.