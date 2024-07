Burning Symphony faz apresentação no Projeto Quatro e Meia do próximo domingo (7), a partir das 16h30

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 05 de julho a 09 de julho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (5)

MERCADÃO – A banda Acusticanos faz show a partir das 19 horas desta sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8,1345, no Centro da cidade.

DANÇA – III Mostra de Alunos – Giro Escola de Dança, a partir das 19h30, no Centro Cultural de Rio Claro, na Rua 2, 2880, na Vila Operária.

GRASIFS – Tem Roda de Samba com caldos nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, na quadra da Escola de Samba Grasifs, localizada na Avenida 19, 1563, no Consolação. Som fica por conta de amigos do Mestre e do Tatu.

CHOPP E CIA – Tem música ao vivo a partir das 20 horas com Komossomos, tocando o melhor do pop rock nacional, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

QUERMESSE – Começa nesta sexta e acontece também no sábado, a tradicional quermesse da Paróquia Sant’Ana, localizada na Rua 9, 2543, no Santana. Música ao vivo todas as noites, comidas típicas e muito mais. A festa tem início às 19 horas.

SESC PIRA – Show com Alessandro Penezzi, às 20 horas. Direcionado pelas cordas de seu violão, o público embarcará numa jornada musical que inclui suas peças mais emblemáticas, bem como as mais recentes, dentre suas mais de 600 composições. Seu repertório autoral será entremeado de peças clássicas do violão brasileiro garantindo uma viagem ainda mais enriquecedora. Ingressos na bilheteria do local. Na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba.

Alessandro Penezzi

SÁBADO (6)

EMBAIXADORES DO SAMBA – Arraiá Julino acontece na nova sede da Escola Embaixadores do Samba, na Avenida 38-A com a Rua 3-A e Avenida Brasil, 45, na Vila Alemã. Haverá barracas com brincadeiras e área kids, quadrilha, comidas típicas, serviço de bar completo e música ao vivo com Aline Viola e bateria Guerreiros de Jorge. A entrada é gratuita.

Arraiá Julino da Escola Embaixadores do Samba. Foto: Arquivo JC

MERCADÃO – Sábado é dia de duas atrações no palco do Mercado Municipal. A partir das 14h30 tem o grupo Santo Dia e às 18h30 o trio Long Play é quem anima o início da noite. Na Rua 8, 1345, no Centro de Rio Claro.

ALIMENTOS – Arrecadação de Alimentos acontece neste sábado, das 9 às 13 horas, em duas unidades do Savegnago, na Rua 14, 96 e na Avenida 29, 1200 e no Mercado Qualidade, na Avenida 14, 1261, no Centro. Ação é do Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro. Todo material arrecadado será encaminhado para as famílias e entidades que mais precisam.

DANÇA DO VENTRE – Festival de Dança do Ventre – Natalia Favoretto, acontece neste sábado, a partir das 8h, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, na Rua 2, 2880, na Vila Operária. Evento é pago.

CHOPP E CIA – O agito fica por conta da banda Rock Five, com grandes sucessos, a partir das 20 horas, no Chopp e Cia, localizado na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

APARECIDA – Começa neste sábado e segue também no domingo a Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Muito tradicional no município, o evento conta com muitas delícias e um espaço para lá de agradável para toda família. A festa acontece na Rua 2-A 349, na Vila Aparecida, a partir das 18h30. Este ano com uma novidade: porção de torresmo frita na hora!

MÚSICA – Show Elis, Essas Canções interpretado por Tássia Guarnieri acontece neste sábado, a partir das 20h30, na Avenida 22-A, 950, em Rio Claro. O valor do ingresso é de R$20,00. Reservas pelo telefone (19) 98772-4166. No piano: André Grella.

SAMUCA – Tem Feijoada da Samuca neste sábado, a partir das 12 horas, com a bateria Ritmo Envolvente e Aninha Barros. O evento acontece na quadra da escola, localizada na Avenida 9, 1.200, no Centro de Rio Claro.

Aninha Barros

SHOPPING – As férias de julho serão muito divertidas no Shopping Rio Claro com a programação do Julho Animado, que conta com oficinas infantis gratuitas que levarão as crianças a vivenciarem as artes circenses. No sábado, 6, terá oficina de malabares com pratos, com sessões às 15h, 16h, 17h e 18h, NA Praça de Alimentação.

SHOPPING II – O Shopping Rio Claro recebe até 3 de agosto a exposição itinerante Curvas na Arquitetura Brasileira, do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris. Idealizada para difundir a arquitetura das curvas como forma de expressão de arte, a coletânea, que já percorreu vários shopping centers e espaços culturais, foi visitada por mais de 4 milhões de pessoas.

SANTA GERTRUDES – Tem Festa Julina da Feira do Produtor em Santa Gertrudes, na Avenida Limeira, esquina com a Rua Rio Claro, número 150, no Jardim Paulista. Evento começa às 17 horas, com muitas delícias e música típica.

FEIRA DO TILÁPIAS – Acontece o 1º Festival de Inverno – Feira Tilápias, com muita gastronomia, artesanato e música de qualidade, na Rua 4 com Avenida 39, no Cidade Jardim, das 18 às 22 horas. Neste sábado, a dupla Viber é quem anima a tarde, com rock nacional e internacional e no domingo VJ Bidu, com flashback anos 70/80/90.

Praça Tilápias, localizada na Avenida 39 com a Rua 4, bairro Cidade Jardim

DOMINGO (07)

MERCADÃO – Aloprados é quem anima o começo a tarde de domingo, a partir das 12h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro. O espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda família.

CAPOEIRA – Acontece no domingo, a partir das 9 horas, no Centro Cultural, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em rio Claro, a Roda da Liga Rio-clarense de Capoeira. A entrada é gratuita.

QUATRO E MEIA – A banda Burning Symphony faz apresentação no Projeto Quatro e Meia neste domingo (7), a partir das 16h30, próximo ao mirante do Lago Azul de Rio Claro. O evento, realizado pela prefeitura por intermédio da Secretaria de Cultura, não tem cobrança de ingresso.

SERESTA – A tradicional Seresta na Philarmônica acontece neste domingo, a partir das 10 horas, na Rua 5,938, no Centro da Cidade Azul.

ENCONTRO DE CARROS – 32º Encontro de Veículos Antigos de Rio Claro acontece neste domingo, a partir das 8 horas, no Claretiano, localizado na Avenida Santo Antonio Maria Claret, Av. Cidade Claret, 1724. Haverá apresentação da banda Rubber Soul Beatles Cover. Inscrições para veículos antigos com mais de 30 anos de fabricação em bom estado e veículos especiais. Expositores devem levar no mínimo dois quilos de alimento não perecível, exceto sal. Contato podes ser feito pelo telefone (19) 99165-8146.

Segundo os organizadores do 32º Encontro de Veículos Antigos de Rio Claro, são esperados cerca de 450 veículos

DANÇA CIRCULAR – O Dia Mundial das Danças Circulares Sagradas é celebrado neste domingo e em Rio Claro o evento acontece na Praça da Matriz, localizada na Rua 6, no Centro da cidade. A partir das 9h30. Focalizadoras: Ana Clara Paiva, Elenice Diniz Rodrigues, Maria Cecília R. C. Perinotto, Potyra Curione Menezes e Sueli Aparecida Cruz.

CENTRO CULTURAL – Musical Clássicos Encantados acontece a partir das 15 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, na Rua 2, 2880, na Vila Operária. O evento é pago.

MÚSICA – Evento Amazing Tenors – Sing Bocelli será realizado no Centro Cultural no domingo, a partir das 19 horas, na Vila Operária.

CHOPP E CIA – O Domingo de Viola do Chopp e Cia será anima por Paula Mally, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

FEIRA DAS PRETAS – O coletivo Feira das Pretas celebra neste domingo cinco anos de fundação, com uma festa para lá de anima e merecida na quadra da Escola de Samba Grasifs, localizada na Avenida 19, no Consolação. O evento acontece das 11 às 18 horas, com diversas atrações, incluindo grupo de dança da cidade de Tambaú, música com grupo Negô Veio e projeto Pura Art. Haverá também artesanato, alimentação, espaço kids e muita alegria!

FESTA JULINA – Mulheres que fazem empreendedorismo feminino realizam festa julina das 10 às 17 horas, na Rua 5JPort, 20, no Jardim Portugal. Haverá música ao vivo no local.

UVA – Tem Paella Caipira neste domingo, a partir das 12h, na quadra da Escola de Samba Uva, localizada no Espaço Livre da Vila Martins. Música ao vivo com Isa Lima Trio. O valor da adesão para consumo no local é de R$35,00. Informações com Marilisa e Fabia.

SESC PIRA – Show com grupo Xô Segunda, a partir das 15h30, com classificação livre e entrada gratuita. Em formato de roda de samba, o grupo piracicabano apresenta o show “E do interior se faz samba” e se inspira em sambas autoriais e clássicos de vários sambistas do interior de São Paulo. Criado de abril de 2010 o Xô Segunda concilia talento, samba e alegria a exemplo do que acontecia nas antigas rodas de samba de terreiro. Na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba.

GINÁSTICO – Neste domingo tem uma feijoada deliciosa aqui no GG! A 10ª feijoada beneficente do Motorhead Moto Clube é em prol do Educando Campeões e vai ter cerveja geladinha, música ao vivo e caipirinha liberada! A partir das 12h, na Rua 2, 941, no Centro de Rio Claro.

CLUBE DE CAMPO – Tem Feira do Sócio Empreendedor neste domingo das 11 às 15 horas, embaixo da marquise da sede social do Clube de Campo de Rio Claro, que fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

VETERANOS – Tem música ao vivo com Reginaldo Arrastapé, Ricardinho e Reinaldo, a partir das 15 horas, na Sociedade Beneficente Cultural Dançante Veteranos de Rio Claro, localizada na Avenida 8, 979, no Centro da cidade.

CSU – Tem música ao vivo com Marcus Túlio e Di Rodrigues, a partir das 11 horas, no Csui João Rehder Netto, localizado na Rua 11 com Avenida 38, no Santana.

SEGUNDA-FEIRA (08)

CHOPP E CIA – Tem lançamento do Bloco do Coreto para o próximo carnaval e música ao vivo com União de Amigos, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

TERÇA-FEIRA (09)

9 DE JULHO – Ato Cívico acontece a partir das 9 horas, na Praça 21 Irmãos Amigos, no Jardim Shangrila, Rio Claro.

CHOPP E CIA – Andres é quem anima o feriado no Chopp e Cia a partir das 20 horas, na terça-feira. O bar fica na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.