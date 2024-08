Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 02 a 04 de agosto. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (2)

SESI RIO CLARO – Elba Ramalho faz show a partir das 20 horas, nesta sexta-feira, no Sesi Rio Claro, localizado na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. Ingressos estão sendo distribuídos de forma online, pelo portal Meu Sesi. A abertura do show fica por conta de Paulinho Du Carmo.

A cantora Elba Ramalho realiza nesta sexta-feira (2), show com entrada gratuita no CAT Sesi Rio Claro

MERCADÃO – A dupla The Loopers faz show a partir das 19 horas, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

CSUI – Tem M e F a partir das 19 horas, agitando a noite de sexta, no CSUI João Redher Netto, na Rua 11 com Avenida 38, no bairro Santana.

CLUBE DE CAMPO – Tem noite de caldos nesta sexta, a partir das 19 horas, no bar da sauna. Para sócio, o valor é de R$40,00 e para não sócios R$60,00. Serão servidos caldos à vontade com mais de sete tipos de acompanhamento. A banda Nebadon é quem agita a noite. O Clube de Campo de Rio Claro fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3. Mais informações diretamente na secretaria do local.

CHOPP E CIA – Batucada Boa é quem sobe ao palco do Chopp e Cia para agitar a noite, a partir das 19 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

SESC PIRA – Roda de conversa com especialistas que trabalham o aleitamento materno em Piracicaba, abordando o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno de 2024: “Reduzindo a lacuna: Apoio à amamentação para todos”;. A conversa será conduzida pela nutricionista Mariana Liepkan, nutricionista na alimentação escolar de Piracicaba e pela enfermeira consultora em amamentação/sono. Das 18h30 às 20h, no Sesc de Piracicaba, na Rua Ipiranga. 155, no Centro.

SESC PIRA II – Isadora Canto: Show “De peito aberto”. O olhar de Isadora sobre o lado feminino, humano e vulnerável da maternidade. O show canta as delícias e as dores que brotam junto com a magia do nascimento. Isadora canta a maternidade real, a exaustão e a solidão; a mulher que chora e ama, questiona e se embevece; a mulher que quer descansar e precisa desabrochar. A partir das 20 horas, no Sesc Pira, na Rua Ipiranga, 155, no Centro, com entrada gratuita.

SÁBADO (3)

TECA E TUTTI – Sábado e domingo, com sessões às 13h30 no cinema do Shopping Rio Claro, a criançada vai poder conhecer as personagens do longa infantil. “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” estreou em 32 cidades de todo o país em 66 salas de cinemas, incluindo grandes redes comerciais Recém premiado com o Melhor Longa infantil brasileiro de 2024 a obra animada quadro a quadro chega finalmente ao circuito comercial. no projeto Sessão Vitrine. O filme é do rio-clarense Diego Doimo.

MERCADÃO – Rock Company é quem agita o começo da tarde, a partir das 14h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade. A partir das 18h30, quem sobe ao palco é o grupo Aroeira.

80 ANOS DA DIOCESE – O encontro regional Exército de São Miguel – Comemoração dos 80 anos da Diocese de Piracicaba acontece neste sábado e domingo, na Sede da TV Oração, na Avenida 13JP, 969. Ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla. No sábado o evento tem início às 14 horas e no domingo, às 8 horas da manhã.

Encontro Regional do Exercito de São Miguel. Foto: Divulgação

BAILE – Sábado tem Baile da Cidade em Santa Gertrudes, em celebração ao aniversário do município, a partir das 21h30, no salão social da Aspacer, localizada no Centro. A animação fica por conta da banda Chapéu da Máfia. Ingressos estão sendo vendidos em diversos pontos de Santa Gertrudes. Mais informações pelo telefone (19) 3545-4488.

Banda Chapéu da Máfia anima baile em comemoração ao aniversário de Santa Gertrudes

SESI RC – Livros Viajantes: cultura indígena. Evento acontece a partir das 16 horas, com entrada gratuita, na Avenida M-29, 441, no Jardim FLoridiana, em Rio Claro.

SHOPPING – O Shopping Rio Claro, em parceria com a Warlock Discos, recebe no dia 3 de agosto, das 10h às 22h na Praça de Alimentação, uma Feira de Discos, momento especial para apaixonados por música comprarem, venderem e trocarem discos de vinil, CDs e DVDs. Dentre os mais de 7.000 itens que serão oferecidos estão discografia de bandas clássicas e obscuras de rock, discos de época novos e lacrados de bandas como Beatles, Pink Floyd, Iron Maiden e Metallica, além de grupos nacionais, lançamentos de artistas atuais, como Taylor Swift, Pitty, Lana Del Rey e Imagine Dragons, edições especiais japonesas, americanas e europeias, relíquias da Bossa Nova, MPB, Jazz, Blues, Black Música Eletrônica e trilhas sonoras, e também discos em promoção a partir de R$ 10,00.

Fotos: Divulgação/Warlock Discos

SDD – Tem Odair e Adriano a partir das 19 horas, no SDD Cidade Nova, na Rua 1, 1542, entre as avenidas 8 e 10, no Centro de Rio Claro. Mais informações pelo telefone (19) 99742-0192.

MADALENA – Tem Vinicius Pardini e DJ Gab Menezes, a partir das 23 horas, na Rua 5, com Avenida 5, no Madalena Live Music, no Centro de Rio Claro.

CIA – Foi informado através das redes sociais do local que nos meses de julho, agosto e setembro, o bar abrirá de 15 em 15 dias. A mudança se dá por conta de ajustes de equipe, cardápio, funcionamento da cozinha e reforma.

CHOPP E CIA – The Loopers agitam a noite do Chopp e Cia no sábado, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

DOMINGO (4)

QUATRO E MEIA – O Projeto Quatro e Meia acontece neste domingo, a partir das 16 horas, com duas bandas, no Lago Azul. Com uma edição dedicada ao metal, Mad Grace e Suck This Punch são as bandas que sobem ao palco e agitam o público presente. O evento tem entrada gratuita.

MERCADÃO – O musical Xeque Mate é quem anima o público presente no mercadão no domingo, a partir das 12h30, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

PASSARINHADA – Acontece, a partir das 8 horas, na Chácara “Ribeirão Claro”, em Santa Gertrudes, a 2ª edição da passarinhada.

CSUI – A dupla M e F volta ao CSUI João Redher Netto no domingo, a partir das 12h30, animando o público presente com muita música boa e de qualidade, na Rua 11 com Avenida 38, no bairro Santana.

SDD – Já no domingo, o agito é com Os Morenos e Cleytinho, das 18 às 22 horas , no SDD Cidade Nova, na rua 1, 1542, entre as avenidas 8 e 10, no Centro de Rio Claro. Mais informações pelo telefone (19) 99742-0192.

SERESTA – A tradicional Seresta na Philarmônica acontece neste domingo, a partir das 10 horas, na Sociedade Philarmônica Rio-clarense, localizada na Rua 5,938, no Centro da Cidade Azul.

CLUBE – Tem Feira do Sócio Empreendedor neste domingo das 11h30 às 15h30, embaixo da marquise da Sede Social do Clube de Campo. Serão diversas opções de produtos e grandes oportunidades para conhecer o trabalho dos sócios empreendedores do clube. Na Rodovia Fausto Santo Mauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – Eventon Agus anima o Domingo de Viola, a partir das 20 horas, na Ria 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

Eventon Agus

ADESÃO – Acontece no dia 17 de agosto, da 19 às 22 horas, o 7º Jantar Beneficente em Prol da Associação Semeando Esperança. O cardápio será lasanha, nhoque, macarrão com brócolis, panquecas e saladas. O valor da adesão individual é de R$45,00. Crianças até 11 anos não pagam. Informações pelo telefone (19) 99186-1088.

FEIRA – Estão abertas as inscrições para a próxima feira cultural da Fusteria, que acontece no dia 10 de agosto, das 10 às 22 horas, na Avenida 2-A com a Rua 2-B, no Cidade Nova. Mais informações no local.

LIVRO – A Feira do Livro Espírita segue até o dia 8 de agosto no Jardim Público de Rio Claro, em frente a banca da Avenida 1. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas, prestigie!

CINEMA – Transformar praças e espaços públicos em salas de cinema temporárias garantindo o acesso gratuito à cultura e diversão da melhor qualidade. Primeira cidade a receber a carreta cinematográfica, Cordeirópolis terá sessões gratuitas do Cine Eixo nos dias 5 e 6 de agosto, na Praça Jamil Abrahão Saad, no Centro da cidade. Na sequência, o cinema móvel segue para Santa Gertrudes, onde permanecerá em 8 e 9 de agosto, no Espaço Livre do Jardim Paulista, que fica no cruzamento da rua Limeira com a avenida São Paulo.