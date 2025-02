Grupo Pago10 está confirmado para o Bud Folia

Nesta edição confira tudo o que vai rolar a partir de hoje até domingo (23) em Rio Claro e região

Ainda tentado descobrir como aproveitar o final de semana em Rio Claro e região nos próximos dias? Confira a agenda cultural do JC e descubra os muitos eventos que estão acontecendo.

SEXTA-FEIRA (21)

FEIRA – Produtos confeccionados pelos Empreendedores em Ação e pelos artesãos da Economia Solidária estarão expostos no Jardim Público nesta sexta-feira, das 10 às 15h, prestigie!

GG – Acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h30, no Grupo Ginástico Rio-clarense, mais uma edição do tradicional “Baile do Branco e Preto”, na Rua 2, 941, no Centro de Rio Claro. Sócios não pagam para entrar, pessoas acima de 60 anos também não. Para não sócios, o valor é de R$30,00. Mesas também estão sendo vendidas por R$30,00.

MERCADÃO – Jorge Soares é quem agita a noite desta sexta-feira, a partir das 19h, no Mercado Municipal de Rio Claro, com muita música de qualidade. O Mercadão fica na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

CHOPP E CIA – Acontece nesta sexta-feira, a partir das 20h, no Chopp e Cia, localizado na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro, o Baile Desenrolando as Serpentinas, com o grupo Aroeira e Street Band Machunhas, abrindo a folia no local!

SAMUCA – Tem Pré-carnaval da Rainha, a partir das 20h, Edição Baile de Máscaras. Haverá premiação para as três melhores máscaras. A entrada é social, através da doação de um litro de leite. Música ao vivo com Acusticanos. Samba do Gole, R. Casimiro e as baterias Ritmo Envolvente e Guerreiros de Jorge, na quadra da escola de samba Samuca, na Avenida 9, 1.200, no Centro.

SÁBADO (22)

BUD FOLIA – Com uma mega estrutura pensada para atender o público que estará presente, o Floridiana Tênis Club recebe neste sábado (22), a partir das 15 horas, um evento para lá de especial, o Bud Folia. Serão ao menos sete atrações musicais, como DJ Palila, Fit Dance, Pago10, Som de Praia, Batuka Line, DJ Steff e a bateria Ritmo Envolvente, da Escola de Samba Samuca. O evento conta ainda com abadá, é open ain, ao seja, a céu aberto, banheiros de alvenaria e um palco 360°, permitindo que todos possam aproveitar os shows de qualquer ponto de uns dos três setores do evento. A festa contará com três setores: Área Vip Pipoca, que não é open bar, Área Folião, que é totalmente open bar de cerveja, vodka, gin, energético, suco, água e refrigerante e Camarote Bud, totalmente open bar premium, com cerveja, cerveja premium, vodka, gin, whisky, energético, tônica, suco, refrigerante, água e até gelo de sabor. É proibida a entrada de menores de 18 anos mesmo estando acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

SHOPPING – Penteados infantis seguem neste sábado no Shopping Rio Claro, para divertir toda criançada, das 13 às 16h, próximo ao Suco Bagaço. A atividade é gratuita, mas as vagas são limitadas e as senhas entregues conforme presença no local.

SHOPPING II – O Shopping Rio Claro promove no dia 22 de fevereiro, às 16h, sessão de contação de história infantil “Uma aventura no Havaí”. O evento gratuito acontece na Praça de Alimentação.

LANÇAMENTOS – A Academia de Letras Rio-clarense – Alerc – SP realiza neste sábado, o lançamento simultâneo de três livros: Casos, Descasos & Pouco Caso de Millo Ribeiro; Coletânea de Contos “Vozes Criativas: Contos de um Curso de Escrita” (organizado por Leci Generoso) e Vesti Azul (Crônicas), de Nilce Franco Bueno. O evento é aberto ao público e será realizado no Gabinete de Leitura, às 19 horas, com a presença de escritores e demais interessados, que participarão da noite de autógrafos e sarau organizado pela Sociedade Vozes Literárias. Nesta noite, os livros serão vendidos no local a preços populares.

MERCADÃO – O sábado será de muito sertanejo no Mercado Municipal de Rio Claro. A partir das 14h30, quem sobe ao palco é Agnaldo Lopes e a partir das 18h30, é Gabriel. Na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

SESI – Acontece neste sábado, a partir das 20 horas, no Sesi Rio Claro, localizado na Avenida M-29, 441, no bairro Jardim Floridiana, a apresentação musical do Duo ViolãoCelo, dueto composto pelo violonista Lucas Penteado e pelo violoncelista Jonas Moncaio, músicos que além da formação erudita tradicional, possuem também uma intimidade criada desde a infância com a música regional brasileira. Ingressos pelo portal Meu Sesi.

MM BOXE – Tem Carna in Boxe neste sábado, a partir das 15h, na Academia MM Boxe, localizada na Rua 1-B, 357, no Cidade Nova, em Rio Claro. Haverá matinê para os pequenos, apresentação da Cia Passarinhar, boxe, concurso de fantasia, Banda da Saudade, com brasilidades carnavalescas e músicas que balançam os corações dos foliões, bateria da Unesp, bateria de samba-reggae VaiKenKé, Bagaceiras, Lucas Caetano e muito mais! Portaria será colaborativa.

ENSAIO TÉCNICO – A partir das 18h30 deste sábado, a escola do grupo de acesso Ritmo Alvinegro abre o ensaio técnico do primeiro dia de desfiles de Carnaval, na Passarela do Samba, localizada na Rua 3-A com a Avenida Brasil, em Rio Claro. A Samuca ensaia a partir das 19h30 e a Grasifs – Voz do Morro, a partir das 20h30.

DOMINGO (23)

SERESTA – Tem muita música de qualidade e alegria a partir das 10h, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro, com a tradicional Seresta. Entrada é gratuita e no espaço são vendidos comes e bebes para os presentes aproveitarem o domingo.

MERCADÃO – O grupo Trio D’anada promete esquentar os tamborins para o carnaval que está chegando, a partir das 12h30, deste domingo, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro.

SANTA GERTRUDES – Tem Projeto Domingo Musical neste domingo, na Quadra do Jardim Paulista, na Avenida São Paulo com a Rua Limeira, com diversas atrações. A partir das 16h a banda Radinho de Pilha agita os presentes, às 17h30 tem a bateria Pegada Louka, da escola de samba Grasifs – Voz do Morro, às 19h tem Grupo Numa Boa e para encerrar o evento, uma das bandas mais queridas da cidade, tocando o melhor do samba e pagode, Batucada Boa, às 20h30. Evento ainda terá área de alimentação, área kids e artesanato com as mulheres do MASG e Mulheres de Fibra.

AULÃO SOLIDÁRIO – Acontece neste domingo, a partir das 9h, no Mini Ginásio de Esportes, na Rua 9, esquina com a Via da Saudade, em Rio Claro, o aulão solidário de Ginástica de Rua, com Paty Schrnk, Pri Micotti e Simone Herreira. O evento é em apoio a Hospedaria Emaús e estará recebendo doações de leite longa vida, gelatina, açúcar e farinha de trigo para a entidade.

ENSAIO TÉCNICO – Acontece neste domingo, na Passarela do Samba, o segundo dia de ensaio técnico. A partir das 17h, a UVA – Unidos da Vila Alemã, realiza seu ensaio, seguida da Embaixadores do Samba às 18h e A Casamba às 19h.

UVA – A Escola de Samba UVA – Unidos da Vila Alemã, realiza neste domingo, a partir das 19h, uma festa para celebrar os preparativos do carnaval. Música ao vivo com Jeito Simples, União de Amigos e muito mais. A entrada é a doação de um litro de leite. A sede fica na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã.

ALMOÇO – Sociedade Italiana realiza o 2° almoço em comemoração a imigração italiana no Brasil. Não sócio paga R$100,00 e sócios R$80,00. Evento acontece a partir das 12h, na sede da Sociedade Italiana de Rio Claro, na Rua 4, 1334, com avenidas 4 e 6, no Centro. Informações sobre adesões pelo telefone (19) 3524-3022. De entrada haverá sardela com pão italiano, no prato principal, macarrão ao molho sugo e branco, bragiola (bife à role), arroz e salada de folhas e para sobremesa, sorvete. Crianças de 0 a 4 anos não pagam. De 5 a 11, pagam R$50,00.

FUSCA – Vem ai a primeira edição do evento “Vai Toma no Fusca”, a partir das 10h, no Campo de Futebol da Associação de bairros do Bonsucesso, em Rio Claro. Adesão custa R$50,00 é concorre a um fusca. Almoço por R$35,00 com sorteio de brindes. Haverá área kids, alimentação, banheiros e muito mais. Música ao vivo com Alex Sander, Kabeludo do Forró, Barões do Piseiro, DJ Explosão, Ademilson Show, DJ LP e Pépe Moreno.

VAGAS – Estão abertas as inscrições para a Orquestra de Violas Caipiras, com aulas gratuitas. As vagas são limitadas e é necessário ter instrumento. Inscrições são feitas no Casarão da Cultura, na Avenida 3, 568, no Centro.

VAGAS II – Curso Livre de Teatro com Jefferson Lopes, um dos grandes nomes da atuação na cidade e toda região, está com inscrições abertas, para maiores de 14 anos. A oportunidade é gratuita e os interessados devem fazer a inscrição no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária. O curso acontece as terças e quintas, das 19 às 22h.

ENSAIOS DE CARNAVAL

SAMUCA – Os ensaios acontecem às quintas e domingos, a partir das 19 horas, na Avenida 9, 1.200, no Centro.

UVA – A Escola de Samba UVA ensaia às quartas e domingos, a partir das 19 horas, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã.

GRASIFS – Os ensaios acontecem aos domingos, a partir das 18 horas, na Avenida 19, 1563, no Consolação.

A CASAMBA – Os ensaios da A Casamba acontecem às terças e quintas, a partir das 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Na Rua 3-A, 1155.

RITMO ALVINEGRO – Ensaios todas as terças-feiras, a partir das 17h30, na Rua M13, esquina com a M21, na Lagoa Seca, no Cervezão.

EMBAIXADORES – A Embaixadores do Samba ensaia às quartas a partir das 19 horas e aos sábados, a partir das 17 horas, na quadra da escola, localizada na Avenida 38-A com a Rua 3-A e Avenida Brasil, na Vila Alemã.