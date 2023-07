Sexteto “Jazzatime” é atração no Cineteatro Itália localizado na Vila Indaiá.

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 14 a 16 de julho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA (14)

AJAPI – Neste final de semana será realizada a 1ª Festa Julina de Ajapi. O evento começará nesta sexta-feira, às 20h, e irá até domingo com várias atrações musicais, apresentação de dança de quadrilha e barracas com comidas típicas.

QUERMESSE – Segue neste final de semana a 58ª Festa de Sant’Ana, hoje, sábado e domingo, a partir das 18 horas, com música ao vivo todas as noites, comidas típicas e muita festa. Na Rua 9, 2.543, no Santana, em Rio Claro.

SUJINHO’S – Gabriel Vako anima a noite desta sexta-feira, no Sujinho’s, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro, a partir das 21 horas.

BEATLES – Tem espetáculo com a banda rio-clarense Rubber Soul Beatles nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária. Informações sobre ingresso pelo site megabilheteria.com.

Banda Rubber Soul Beatles.

GINÁSTICO – Arraial do GG acontece nesta sexta, a partir das 18h, no bar da piscina. Sócios não pagam. Não sócios pagam R$ 20,00. A música ao vivo fica por conta de Francisco e Fernando e banda. O Ginástico fica na Rua 2, 941, no Centro.

JANTAR ITALIANO – O GACC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Rio Claro “Associação Lute Pela Vida”, realiza nesta sexta-feira, 14 de julho, a partir das 19h30, um jantar italiano recheado de delícias para a comunidade de Rio Claro e região, no Grêmio da Santa Cruz, na Rua 9, 1.569. O valor da adesão é de R$ 85,00 individual e R$ 150,00 o casal. Crianças de zero a quatro anos não pagam, de cinco a 12 anos, o valor é de R$ 40,00. Mais informações sobre a reserva de convites e compra pelo telefone (19) 99621-9518.

CHOPP & CIA – A banda LPK7, tocando o melhor dos anos 80, anima a noite no Chopp & Cia, nesta sexta, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

CIA PAULISTA – Tem “Pagodinho di sexta”, a partir das 23 horas, com o grupo Tem Fuzuê, no Cia Paulista, na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, anexo ao Centro Cultural de Rio Claro.

SÁBADO (15)

ARRAIÁ JULINO – Acontece no sábado, a partir das 19 horas, na Avenida 22, 175, na Vila Aparecida, o Arraiá Julino da Embaixadores do Samba, com apresentação da bateria e Aline Martins. Haverá também casamento caipira, comidas e doces típicos, cadeia, pescaria, vinho quente, quentão e muito mais!

FEENA – A Floresta Estadual Edmundo Navarrado de Andrade realiza o 1º Arraiá da Floresta, neste final de semana, dias 15 e 16 de julho, sexta e sábado. No evento haverá barracas de doces, bebidas, salgados típicos, quadrilha e atrações musicais. É importante dizer que cartões de crédito e pix tendem a falhar na região do uso público, então é recomendado levar dinheiro em espécie. No sábado, o evento é das 13 às 19 e no domingo, das 12 às 18h. Na Av. Navarro de Andrade, s/nº, Vila Paulista.

GATOS – Acontece no sábado, das 10 às 20 horas, na Avenida Presidente Kennedy, 414, Bairro do Estádio, na loja Petz, a 1ª Exposição de Gatos para adoção, realizada pela Matilha SRD e UPARC.

FEIRA AFRO – A antiga Estação Ferroviária de Rio Claro recebe neste sábado, das 12 às 19 horas, a Feira Afro de Artesanato. Haverá roda de conversa, praça de alimentação, venda de peças artesanais e música ao vivo com Samba da Feira, a partir das 16 horas.

FEIJOADA – Tem feijoada com muito samba na quadra da Escola de Samba Samuca, a partir das 12 horas, neste sábado. Haverá show com Samba D’Aninha. Na Avenida 9, 1.200, em Rio Claro.

ARRAIÁ DO MILHO – Evento acontece na quadra da Escola de Samba UVA, em parceria com o point da pamonha, a partir das 19 horas, com música ao vivo e diversas atrações típicas. Na Rua 3-A, 1.155, na Vila Alemã.

APARECIDA – Segue neste sábado e domingo, a partir das 18 horas, a tradicional quermesse da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua 2-A, 349, na Vila Aparecida. Haverá barracas típicas, comidas, bebidas, música ao vivo e quadrilha julina.

VITROLA – A festa Vitrola Rádio Mix, considerada a original festa de flashback, acontece neste sábado, a partir das 19 horas, na Philarmônica de Rio Claro, localizada na Avenida 5 com Rua 5, no Centro. VJ William Mike estará animando o evento com telão de 200 polegadas, passando os melhores videoclipes dos anos 70, 80 e 90. A entrada, das 19 às 23 horas, é um quilo de alimento não perecível.

FESTA JULINA – A tradicional festa julina da Federação Fuco acontece neste sábado (15), a partir das 17h. O evento que é realizado há mais de 20 anos será na Avenida 12, 2.248 no Jardim São Paulo. A festividade contará com comidas típicas e música ao vivo, além de quadrilha caipira com direito a casamento no arraiá. Entre as delícias do cardápio estão pastel, cachorro-quente, caldos, espetinhos variados, quentão, vinho quente, cerveja, refrigerante e muito mais. O agito musical contará com a banda Prosa Brasileira e Banda Nebadon. Todas as famílias estão convidadas para a festança!

SUJINHO’S – A música ao vivo de sábado fica por conta de Jedias Hertz, no Sujinho’s, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro, a partir das 21 horas.

CINETEATRO – O Cineteatro Itália se prepara para receber um espetáculo musical imperdível neste sábado. O palco será tomado pelo talentoso sexteto “Jazzatime”. O evento terá início às 22h, na Rua 4-B, 1.309, Vila Indaiá. Informações sobre ingressos no Sympla ou pelo telefone (19) 99284-9098.

CHOPP & CIA – A banda Imortalize, tocando o melhor de Rita Lee, anima a noite de sábado, a partir das 20 horas, no Chopp & Cia, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

SESI – O espetáculo “O Canto das Vitaminas” será apresentado no sábado, a partir das 11 horas, no Teatro do Sesi Rio Claro, localizado na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. A entrada é gratuita, livre para todos os públicos e haverá acessibilidade em libras.

MADALENA – A noite de sábado promete ser animada no Madalena Live Music, localizado na Rua 5 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro. A dupla Bob e Shunt marca presença com o melhor do funk, seguidos de Evandro e Juninho, com o melhor pop e sertanejo, a partir das 23 horas.

CIA PAULISTA – A banda Via Pública marca presença na noite de sábado, a partir das 23 horas, no Cia Paulista, tocando muito rock n roll. O Cia fica na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro.

DOMINGO (16)

PARADA GAY – A 15ª Parada da Diversidade e do Orgulho LGBTQIA+ de Piracicaba foi remarcada para este domingo, 16/07, a partir das 14h, com concentração na Praça Sociedade São Vicente de Paulo, a Praça da Paz (rotatória da Avenida 31 de Março com a Avenida Independência), com caminhada até o Parque do Engenho Central, A programação, totalmente gratuita, terá DJs, shows, apresentações de drag queens, show da rapper Linn da Quebrada, entre outras atividades, até as 22h.

Rapper Linn da Quebrada.

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h30, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

QUATRO E MEIA – Banda Fênix toca neste domingo (16) em mais uma edição do “Projeto Quatro e Meia”. Com uma história de três décadas toca arranjos especiais de versões de clássicas músicas de grupos que os inspiraram, como Titãs, Paralamas do Sucesso, Ultraje a Rigor, Camisa de Vênus, Capital Inicial, RPM e outras, a banda Fênix se apresenta no Lago Azul, às 16h30. Não há cobrança de ingressos.

SANTA GERTRUDES – No domingo, o projeto Domingo Musical, da prefeitura municipal de Santa Gertrudes, acontece na quadra de esportes do bairro Jardim Parque Industrial, na Rua 0, 470. Haverá venda de comidas, bebidas e artesanato das mulheres do MASG e diversas atrações musicais, a partir das 12h, seguindo até as 18 horas.

IGREJA ANGLICANA – No domingo acontece a Santa Eucaristia Solene, na Igreja Anglicana Episcopal de São Jorge, em Rio Claro, com a visita do arcebispo Patrício Viveros Robles. A eucaristia tem início às 10 horas, na Avenida 50, esquina com Rua 2, 130, no Jardim Primavera. A visita do arcebispo vem acontecendo desde o dia 13 e segue até hoje.

SUJINHO’S – A banda Cry Baby anima a noite de domingo no Sujinho’s, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro, a partir das 21 horas.

NAZARENO – A Igreja Nazareno Central Rio Claro encerra neste domingo a Escola Bíblica de Férias com o teatro Divertidamente, aberto para toda comunidade, às 9 horas, na Rua 12, 2.330, no Santana. O evento é gratuito.

CHOPP & CIA – Domingo de Viola com Robson Moura e Rafael, no Chopp & Cia, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.