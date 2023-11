Banda Black Rio faz show no evento (Foto – Divulgação)

A primeira edição do Afrovibes Festival acontece desta sexta-feira (17) até segunda-feira (20) em Rio Claro. A programação tem início nesta sexta com homenagem a Dom Salvador no Casarão da Cultura, a partir das 20 horas. O tributo ao músico nascido em Rio Claro ficará a cargo do quarteto formado pelo pianista Carlos Roberto Oliveira, Rodrigo Ursaia na flauta e saxofone, Sidiel Vieira no baixo, e Mauricio Zottarelli na bateria. O repertório será totalmente formado por composições de Dom Salvador, marcando vários momentos de sua brilhante carreira.

De sábado (18) até segunda-feira (20), o festival acontece na antiga Estação Ferroviária, na Rua 1, no Centro. No sábado, a partir das 19 horas, a programação terá os residentes DJ Ro e o mestre de cerimônias Thiago Mascote; à noite também terá muito samba com o projeto Pura Art e o cantor e compositor Carica, ex-integrante do grupo Sensação. No domingo, o festival começa às 13 horas com o Pagode do JF; na sequência, Tem Fuzuê, DJs Tubarão e Silvinho e a banda Black Rio sobe ao palco às 21 horas. Na segunda, a partir das 13 horas, as atrações serão Aroeira, apresentação de Tambu, bateira Pegada Louka e projeto Samba & Prosa. A noite termina com o show da cantora Paula Lima e a Orquestra Filarmônica, marcado para as 19h30.

Participe

O festival também terá praça de alimentação e afroempreendedorismo. A entrada é franca. Não será permitido acesso ao local com cooler com bebidas. O Casarão fica na Avenida 3 com a Rua 7, no Centro. A antiga Estação Ferroviária fica na Rua 1 com a Avenida 1, também no Centro.