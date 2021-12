Publieditorial

Sempre focada em inovar e investir em novas tecnologias, a ADN Construtora promove uma ação inédita para divulgar seus lançamentos através de uma experiência tecnológica com a utilização de óculos de realidade virtual. A construtora possui um setor específico, voltado para Inovação, que desenvolveu essa ação com o objetivo de transportar os visitantes, clientes e futuros interessados em comprar um apartamento diretamente para a planta do empreendimento, com a mesma tecnologia que vem sendo utilizada no desenvolvimento do metaverso.

Pioneira na realização desse tipo de ação no interior, a ADN instalou nos principais shoppings centers das praças em que atua um estande para levar essa novidade ao público. Todos que passam pelo local podem experimentar os óculos e conferir cada detalhe do projeto que será lançado na cidade. Ou seja, além dos tradicionais decorados, catálogos, fotos e perspectivas 3D, antes de fechar negócio o cliente poderá se colocar e se sentir dentro daquele produto que está adquirindo. “Os avanços tecnológicos também mudaram a forma com que o público consome. Por isso é essencial que estejamos antenados ao que há de mais moderno e que possamos proporcionar aos clientes experiências únicas como essa”, diz Kamila Kotsubo, coordenadora do setor de inovação da ADN.

Por meio dos óculos será possível realizar uma visita completa ao apartamento e usufruir da interatividade com o ambiente, sendo possível ligar e desligar a TV, alterar o ambiente da sacada para quintal, pegar alguns objetos e ouvir os sons do local. A ação é gratuita e acompanha os dias e horários de funcionamento dos shoppings das cidades de São Carlos, Araraquara, Ourinhos e Rio Claro.

SERVIÇO

Shopping Iguatemi São Carlos

Data: 10/12 a 24/12

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.

Shopping Rio Claro

Data: 10/12 a 24/12

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11h às 22h.

Shopping Jaraguá Araraquara

Data: 10/12 a 10/01.

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Ourinhos Plaza Shopping

De 10/12 a 10/01.

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Sobre a ADN

A ADN Construtora é a 36º maior construtora do Brasil, segundo o Ranking INTEC 2020. No Estado de São Paulo, atua em 24 cidades. Sediada em São Carlos possui ainda escritórios de negócios em Campinas e Ribeirão Preto além de um espaço1 voltado para o setor de inovação localizado no ONOVOLAB, em sua cidade sede. Atualmente, a construtora conta aproximadamente com 4.500 unidades em construção, mais de 16 mil a serem lançadas e mais de 3000 colaboradores diretos e indiretos.