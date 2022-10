Serão 208 novas unidades habitacionais com bônus exclusivos de R$10 mil

Após o sucesso de venda do Parque dos Girassóis e do Ipê Amarelo, a ADN Construtora anuncia o seu terceiro empreendimento em Rio Claro, dessa vez o Ipê Branco será construído com 208 novas unidades habitacionais. Considerada a 35ª maior construtora do Brasil, segundo ranking INTEC, a empresa amplia a presença na cidade com esse novo investimento na casa dos R$39 milhões e prevê a geração de centenas de novos empregos, movimentando assim toda economia local.

Conhecida pela excelência em suas obras e as entregas sempre no prazo, a população de Rio Claro terá mais uma oportunidade de conquistar o seu próprio imóvel. O Ipê Branco conta com bônus exclusivo de R$10 mil, descontos em cima do valor de tabela, além de ser 100% financiado, facilitando o acesso a uma moradia nova e completa. São apartamentos com 2 quartos a partir de 42 metros quadrados com acesso por elevador, varanda, piscina, quiosques gourmet, portaria 24h, pet place, espaço fitness, loja de conveniência autônoma 24h, car wash, Wi-fi e tudo que as pessoas precisam e sempre sonharam em ter no seu próprio condomínio, levando segurança, bem-estar, comodidade, lazer e praticidade ao dia a dia dos moradores.

“Estamos construindo uma história brilhante junto a população e autoridades de Rio Claro. Não estamos aqui apenas para lançar empreendimentos. Estamos construindo sonhos, apoiando instituições sociais e realizando parcerias que fomentam o empreendedorismo e inovação na cidade, movimentando a economia e gerando empregos”, diz Pedro Donadon, CEO da ADN. O Ipê Branco será construído a 5 minutos do centro da cidade, no Parque das Indústrias, com fácil acesso às principais avenidas, como a Brasil, próximo a rede bancária, escolas e comércios em geral.

Além de construir um novo condomínio, a ADN está levando para Rio Claro o programa Construindo Inovação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que tem como objetivo capacitar e desenvolver fornecedores locais e fortalecer toda a cadeia produtiva da construção civil. “Esse tipo de iniciativa mostra todo nosso compromisso com o desenvolvimento perene do município, dialogando e entendendo como podemos contribuir com a população rio-clarense”, diz Donadon.

Já através do Instituto ADN, promoveu a construção de uma quadra poliesportiva no Projeto Alvo – Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, localizado no bairro Jardim Novo Wenzel. Responsável por atender mais de 70 crianças em parceria com a Secretaria da Educação, na faixa etária de 4 a 5 anos, além de jovens e adultos por meio de trabalho de educação cristã, o projeto entrega de cestas básicas, promove cursos de economia doméstica e oficinas de inclusão digital, capoeira, aula de dança, letramento, coral, arte e cultura. “Ficamos felizes em assumir a missão de transformar a quadra poliesportiva do Projeto Alvo para que todas as crianças e jovens atendidos pela entidade possam usufruir de um espaço mais bonito e seguro. Com certeza, as atividades esportivas e de recreação nessa nova quadra proporcionarão mais alegria e comodidade a todos”, finaliza o executivo. Para o vice-presidente da Associação Luterana ALVO, Sérgio Antonio Martins, “a quadra irá contribuir com estas atividades e já estão programadas outras 3 atividades para o início de 2023, como Muay Thai, Taekwondo e expansão do Balé de uma das salas pequenas para a quadra aumentando o número de participantes”.