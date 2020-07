SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O jogador de pôquer Dan Bilzerian, 39, foi alvo de um movimento, criado por brasileiras nas redes sociais nos últimos dias, que o critica por seu estilo de vida extravagante e que sexualiza mulheres.

Dono de um perfil no Instagram com mais de 31 milhões de seguidores, Bilzerian costuma publicar fotos e vídeos de mulheres nuas ou seminuas, tocando partes de seu corpo e, muitas vezes, com legendas de conotação sexual.

Mulheres começaram a compartilhar imagens do perfil e questionar homens – e até celebridades brasileiras – que o seguiam, fazendo com que Bilzerian perdesse alguns seguidores. Ao perceber a movimentação, ele respondeu via Twitter.

“Fui informado de que ofendi muitas feministas brasileiras e me pediram para pedir desculpas, então aqui vai. Sinto muito se ofendi algum de vocês com minhas postagens, sei que esses são tempos sensíveis, e essa não era minha intenção. Estou brincando, chupem meu pau”, escreveu o jogador de pôquer.

Em resposta, algumas brasileiras continuaram criticando as atitudes de Bilzerian. “Come to Brazil, que a gente vai te quebrar na porrada”, escreveu uma internauta. Outras, por outro lado, afirmaram que a vida sexual de outras mulheres não deveria importar e que há consentimento delas nas publicações.