Trecho da Avenida 7 é um dos mais prejudicados para o tráfego de veículos quando há manobras de trens no Centro

Acordo com a concessionária Rumo limita manobras de trens na região central, porém, em caso de urgência, as manobras poderão ocorrer sem restrição de horários

A Prefeitura de Rio Claro e a concessionária Rumo Logística firmaram uma parceria para que as manobras dos vagões na região central do município sejam limitadas a alguns horários. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, através do titular Paulo Paulon, as manobras serão evitadas nas linhas férreas entre os horários das 6h30 e 8h e das 11h30 às 13h. A empresa, no entanto, ressaltou à reportagem do JC que, em caso de urgência, a limitação não ocorrerá.

“Conseguimos um compromisso de restrição das manobras nas passagens férreas. As pessoas podem se organizar para que nesses horários que estarão livres possam ser usados principalmente no ‘rush’ da cidade”, comunicou o secretário nessa sexta-feira (15) ao Grupo JC de Comunicação.

A empresa esclareceu que o alinhamento ocorreu e busca evitar ao máximo a realização de manobras nos horários de pico. No entanto, ressalta que, em situações imprescindíveis para a operação, as manobras podem ser realizadas sem limitação de horário. “Vale ressaltar que a operação ferroviária segue todas as normas vigentes que são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), sempre priorizando a segurança das operações e da comunidade no entorno da ferrovia”, comunica.

Ainda ontem, uma reunião foi realizada entre a Comissão pela Volta dos Trens de Passageiros, da OAB Rio Claro, a Mobilidade Urbana e representantes da Rumo. A Comissão também é responsável por buscar a solução para as angústias da população, tendo em vista o transtorno representado pelo trancamento do trânsito nas passagens de nível da cidade (avenidas 8, 7 e 13).

Anteriormente, a concessionária ressaltou que procura causar o menor impacto possível à população e que, inclusive, o uso da buzina durante as manobras é um item essencial para a segurança do trem, dos veículos e das pessoas que estão próximas à linha. Os maquinistas são periodicamente treinados para seguir corretamente o procedimento de acionamento deste dispositivo.