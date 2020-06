Uma audiência virtual nesta quinta-feira chegou a um acordo histórico. Foi definida autorização para que os clubes iniciem a testagem para a retomada gradual aos treinamentos a partir de segunda-feira (15). O encontro contou com a presença da Federação Paulista de Futebol, clubes, Governo de São Paulo, Ministério Público de São Paulo e Ministério Público do Trabalho, além dos sindicatos dos Atletas, dos Treinadores do Estado e do ABC, dos Clubes e dos Árbitros. A audiência de conciliação foi realizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC do Tribunal Regional do Trabalho-15.

Durante a audiência, foram discutidos alguns pontos importantes para um retorno seguro do Futebol Paulista, fundamentado no Protocolo de Retomada Gradual aos Treinamentos apresentado pela FPF. O documento foi entregue ao Governo de São Paulo, às prefeituras de onde cada clube tem sede. É aguardado um pronunciamento definitivo pelo Comitê de Contingência do Coronavírus de São Paulo e de cada administração municipal.

Chegou-se a um acordo para que fosse dado início aos procedimentos de testagens, a partir de 15 de junho de 2020, pelo período de 3 (três) dias, havendo compromisso para designação de uma nova audiência – posteriormente à análise do Governo do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo, por meio de seus respectivos comitês – para eventuais e futuras deliberações quanto ao retorno dos treinos individuais.

Uma nova audiência ficou agendada para a próxima terça-feira, 10h, aguardando o Governo de São Paulo apresentar definições sobre a aplicação de todo o Protocolo de Retomada Gradual aos Treinos.