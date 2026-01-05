Imagem: Ilustrativa. Foto: Mauro Schaefer | @mauroschaeferfoto

Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram queda nas ocorrências com escorpiões em Rio Claro; Zoonoses orienta sobre cuidados e atendimento médico imediato

Os acidentes com escorpiões em Rio Claro somaram 151 ocorrências ao longo do ano de 2025, de acordo com o Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).

O balanço indica que não houve registro de óbitos no período. As principais vítimas das picadas foram pessoas na faixa etária entre 20 e 69 anos, evidenciando a necessidade de atenção constante.

Locais mais comuns das picadas

Os dados detalham que o dedo da mão foi a parte do corpo mais atingida, representando 21,85% dos casos. Na sequência, aparecem as mãos (19,87%) e os pés (18,54%).

Apesar do alerta, o número total de acidentes com escorpiões apresentou uma redução em comparação ao ano de 2024, quando o município de Rio Claro contabilizou 174 casos.

Orientações do Centro de Controle de Zoonoses

A Prefeitura de Rio Claro informou que o Centro de Controle de Zoonoses realiza visitas técnicas e orientações preventivas. Em caso de aparecimento do animal, o morador deve acionar a Ouvidoria Municipal.

O contato pode ser feito pelo telefone 3526-7105. A equipe técnica vai até a residência para instruir os moradores. A recomendação fundamental é que a população nunca manuseie os escorpiões sem proteção adequada.

Primeiros socorros em acidentes com escorpiões

Caso ocorra uma picada, a primeira atitude deve ser manter a calma e lavar o local ferido apenas com água e sabão. É imprescindível procurar o serviço de saúde mais próximo imediatamente.

Especialistas alertam que não se deve amarrar o membro atingido, nem aplicar substâncias como café, fumo ou álcool sobre a ferida. Em crianças menores de 10 anos, o risco de complicações é significativamente maior, exigindo socorro urgente.