Acidente na SP-316 teria como causa homem embriagado que tentava se matar

O acidente registrado no início da tarde desta quarta-feira (5) no Km 165 da Rodovia Constantine Peruchi (SP-316) entre Santa Gertrudes e Cordeirópolis deixou duas pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária que atendeu a ocorrência, populares disseram que um indivíduo de nome Francisco andava embriagado pelas margens da Rodovia quando começou a fazer ameaças de que iria se matar. Ele então teria entrado na frente do veículo Peugeot, com placas de Limeira, com o intuito de ser atropelado porém o motorista conseguiu frear e não atingir o homem. Neste momento dois caminhões estavam atrás do carro sendo que o primeiro conseguiu desviar mas o segundo atingiu a traseira do Peugeot.

Os dois feridos estavam no automóvel. Uma vítima foi encaminhada para o hospital de Cordeirópolis e a outra para Limeira já que o estado era mais grave. Os nomes não foram divulgados pela polícia.