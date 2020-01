Acidente: jovem motociclista morre no Jd. das Palmeiras

Mais um acidente de trânsito com vítima fatal é registado em Rio Claro. Na madrugada desta sexta-feira (17) o porteiro André Neto Velasco, de 28 anos, trafegava com sua motocicleta Honda pela Estrada dos Costas, no Jardim das Palmeiras, quando na altura da Avenida 11, por causas a serem apuradas, teria perdido o controle do veículo e sofrido o acidente. Segundo o boletim de ocorrência, policiais miliares foram chamados a comparecer ao local do acidente e já encontraram a vítima sem vida.