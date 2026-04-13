Motociclista de 25 anos morre após colisão com carro próximo ao viaduto Rui Ribeiro de Almeida

Um grave acidente de trânsito em Santa Gertrudes resultou na morte de um jovem de 25 anos na tarde desse domingo (12). A colisão, que envolveu um carro e uma motocicleta, ocorreu por volta das 18h25, nas proximidades do viaduto Rui Ribeiro de Almeida, no bairro Bom Sucesso.

De acordo com o registro policial, a Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência e encontrou um veículo Toyota Yaris parado no meio da via. A vítima, identificada como Enoque Silva da Mata, estava caída ao solo e recebia os primeiros socorros de uma equipe do SAMU.

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Atendimento e perícia no local do acidente

Apesar das intensas tentativas de reanimação realizadas pelos socorristas, o jovem não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado ainda no local. O condutor do automóvel permaneceu no ponto da colisão durante todo o tempo, prestou socorro à vítima e apresentou documentação regular às autoridades.

A perícia técnica foi acionada para analisar as causas do acidente de trânsito em Santa Gertrudes. Após os trabalhos periciais, o corpo de Enoque foi removido pela funerária de plantão. A Polícia Civil requisitou exames necroscópico e toxicológico junto ao Instituto Médico Legal (IML) para dar andamento às investigações sobre a fatalidade.